Eugenio Derbez dedica su victoria en los SAG Awards a "México". ¿Olvidó agradecer a su mujer? El actor mexicano se mostró efusivo al recibir la estatuilla por la cinta CODA de Apple TV Plus. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez reapareció este domingo durante la vigésima octava edición de los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés) para recoger la estatuilla al Mejor Reparto por la cinta CODA de Apple TV Plus. El importante galardón —uno de dos otorgados a la cinta, que también se llevó el premio a la Mejor Actuación Masculina para Troy Kotsur— corona al segundo de los dos exitosos proyectos del actor y comediante mexicano para Apple TV Plus, pues en 2021 estrenó la serie Acapulco, basada en su personaje del filme How to Be a Latin Lover (2017). Efusivo, el padre de cuatro hijos colgó un video dedicando la importante victoria a su tierra natal. "Para México", se le escucha decir orgulloso en el clip. De inmediato le llovieron felicitaciones de amigos y colegas del medio, como Jaime Camil, Fernanda Castillo, Montserrat Oliver e incluso la hija del actor Aislinn Derbez. Pero , ¿dónde quedó el agradecimiento para su mujer, Alessandra Rosaldo? "Gracias por acompañarme hoy… y los últimos 17 años", expresó emocionado el actor en uno de los múltiples posts que la cantante compartió en sus redes. "Te amo con toda mi alma. Y ser tu compañera es un honor, siempre contigo y para ti amor mío", respondió ella en el mensaje publicado este domingo. Alessandra Rosaldo con su marido Eugenio Derbez antes de acudir a la entrega de premios SAG Awards, celebrada este domingo en Los Ángeles. Ella lució radiante con un vestido de la firma italiana Dolce & Gabbana y él deslumbró con traje de etiqueta y un lujoso reloj de Vacheron Constantin, según él mismo detalló en sus redes. Eugenio Derbez SAG Awards Credit: Emma McIntyre/Getty Images for WarnerMedia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cita romántica y triunfal de la pareja no será la última en esta temporada de premios, pues CODA también figura en la competencia de los premios Oscar de este año. La cinta tiene tres nominaciones: Mejor Cinta, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Adaptado. La cita es el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre del Hollywood & Highland Center y se transmitirá en vivo por la cadena ABC en punto de las 8:00 PM hora del Este.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenio Derbez dedica su victoria en los SAG Awards a "México". ¿Olvidó agradecer a su mujer?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.