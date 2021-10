Eugenio Derbez revela sorprendente conexión entre La familia P. Luche y la serie Acapulco El actor mexicano contó al programa People VIP de People en Español un sorprendente y desconocido detalle sobre su nuevo show en Apple TV+. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La serie Acapulco de Eugenio Derbez en Apple TV+ ha dado mucho de qué hablar desde su estreno el pasado 8 de octubre. La ficción basada en el personaje e historia de Derbez en la cinta How to be a Latin Lover, del 2017, como explicó el actor mexicano al programa People VIP de People en Español en emisión reciente. Esta es la primera serie bilingüe de la plataforma streaming de Apple y lleva en los estelares a Derbez y a Enrique Arrizón. Como resulta lógico esperar, esta producción es de gran envergadura y requirió de talento latino top, incluyendo actores y producción. Curiosamente, Derbez contó a People VIP que uno de los escritores de Acapulco participó hace año en La familia P. Luche, que estelarizaron Derbez y Consuelo Udavl. "Uno de los escritores y también creadores de la serie, que es Eduardo Cisneros, fue escritor mío en La familia P. Luche", explicó Derbez. "Es uno de los escritores originales de La familia P. Luche en un principio vino junto conmigo [de México] y bueno, ahora ya tiene su propia carrera [en Hollywood]". "[Eduardo] conoce perfectamente como soy, conoce mi personalidad", prosiguió el actor a quien recientemente participó en la película CODA. "Por eso está escrito como si fuera yo". ¡Mira la entrevista completa con Eugenio Derbez en People VIP arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda, telenovelas y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

