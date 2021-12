Eugenio Derbez promete una explosión de risas en la tercera temporada de LOL: Last One Laughing "Es un laboratorio de comedia en donde puedes encontrar nuevos talentos y nuevas formas de hacer reír", así describe Eugenio Derbez la nueva temporada de la edición mexicana de LOL: Last One Laughing. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Es un laboratorio de comedia en donde puedes encontrar nuevos talentos y nuevas formas de hacer reír", así describe Eugenio Derbez la nueva temporada de la edición mexicana de LOL: Last One Laughing, la galardonada serie de Amazon Original en donde 10 comediantes harán todo lo posible por mantener una cara seria mientras hacen reír a los demás. Serán eliminados uno por uno hasta que solamente quede uno, que se llevará un millón de pesos. "En una época en donde todo es políticamente incorrecto , en donde ya no puedes hacer chistes de nada, donde todo mundo se ofende por cualquier cosa, y tener un formato como LOL en donde no hay censura, no hay límites, y tienes a 10 comediantes encerrados en una casa diciendo lo primero que les pase por la cabeza, es muy refrescante no solo para ellos sino también para el público", expresó el artista mexicano en entrevista con People VIP. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los jóvenes que formarán parte del reality show son Mau Nieto, Gaby Navarro, Hugo 'El Cojo Feliz', Ricardo Perez, La Bea, Paco de Miguel, Ricardo Peralta, El Capi Perez y Sofia Niño de Rivera. eugenio derbez tercera temporada LOL amazon studios Credit: Cortesía Amazon Studios "Hemos ido puliendo el formato y esta tercera temporada está espectacular, tiene un elenco increíble. Además, viene con nuevas reglas, nuevas mecánicas y dinámicas que hacen que sea mucho más activo [y] mucho más gracioso. Se van a divertir más con esta que con las otras dos", aseguró el protagonista de Coda. Para el actor, es muy importante dar una mano a la nueva generación de artistas. "Trato de ayudarlos, de hacer equipo e invitarlos a programas como LOL para crear nuevos formatos", apuntó. "Para mí, LOL es un semillero de comediantes, un laboratorio de comedia en donde puedes encontrar nuevos talentos y nuevas formas de hacer reír". La tercera temporada de LOL: Last One Laughing consta de seis episodios, los dos primeros estarán disponibles el 10 de diciembre, los dos siguientes el 17 de diciembre y los dos finales el viernes 24 de diciembre. ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

