Eugenio Derbez hizo llorar a su hijo José Eduardo en una programa de televisión Un conmovedor momento se vivió durante un programa de televisión, cuando Eugenio Derbez le dio una palabras a su hijo José Eduardo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado domingo, se celebró el Día del Padre en México y otros lugares del mundo; por ello, se llevó a cabo un programa especial alusivo a dicha celebración en la emisión Miembros al aire de Unicable. Uno de los conductores es José Eduardo Derbez, quien recibió un mensaje sorpresa, justamente, de su padre Eugenio Derbez. "Hijo hermoso, de mi vida y de mi corazón", mencionó Eugenio Derbez en un video que presentaron durante el programa. "El mejor regalo del día del padre que me pudo haber dado la vida es haberte tenido como hijo. Yo soy de los que creo que los hijos, antes de bajar al plano terrenal, nos escogen quienes quieren que sean sus papás". El actor concluyó agradeciéndole a su hijo por estar en su vida. "Gracias mi amor por escogerme como tu papá. Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado, de la persona que eres. Te amo con toda mi alma. Feliz Día del Padre para mí, pero también gracias a ti. Así que gracias mi amor por este maravilloso Día del Padre. Te amo", concluyó. Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El conductor no pudo contener el llanto ante el emotivo discurso que le dedicó su padre y recordó lo complicado que fue, durante mucho años, llegar una relación adecuada debido a que su madre, Victoria Ruffo, no mantenía una buena relación con su expareja sentimental. "En la escuela, de repente los niños llegan a ser muy crueles y entonces era mucho el rollo de que mis papás estaban separados y que mi papá en Días del padre, festivales, la kermés, nunca iba", confesó. "Ver otros compañeros, otros amigos, en la escuela que siempre estaban sus papás ahí presente era muy difícil". Ahora, José Eduardo revela que con Eugenio Derbez tiene una buena convivencia que ha resarcido el tiempo que estuvieron distantes.

