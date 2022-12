Los estrenos de Telemundo y Univision para enero de 2023 Tanto Univision como Telemundo tienen ya listas sus grandes apuestas para principios del próximo año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osmel Sousa Osmel Sousa, Galilea Montijo, Rafael Amaya | Credit: Telemundo; Mezcalent; Telemundo 2023 está a la vuelta de la esquina y las principales cadenas de televisión en español ya tienen listas sus grandes apuestas para iniciar el año nuevo por la puerta grande. Este es el caso de Telemundo, en cuyo horario de máxima audiencia aterrizarán en enero la octava temporada de El señor de los cielos con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, y la tercera edición de su programa de telerrealidad estrella, La casa de los famosos. Pero también de Univision, que acogerá al igual que su competencia dos grandes estrenos durante el primer mes del año. ¿Quién es la máscara? El reality show más misterioso de la televisión será el primer estreno del año en el prime time de la televisión hispana. La nueva temporada de la exitosa competencia de canto que conduce Omar Chaparro iniciará el domingo 8 de enero a las 8 p. m., hora del Este, por Univision. Quién es la máscara Credit: TelevisaUnivision La temporada de 10 episodios, que tiene como 'investigadores' a los cantantes Yuri y Carlos Rivera, el influencer de las redes sociales JuanPa Zurita y la actriz y presentadora Galilea Montijo, presentará un nuevo elenco de 18 celebridades que subirán al escenario disfrazadas con asombrosas máscaras para cantar mientras el exigente jurado de 'investigadores' intentará descubrir la identidad de la celebridad que se esconde detrás de la máscara. Cabo El melodrama mexicano de TelevisaUnivision que protagonizan Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia se encargará de sustituir desde el lunes 9 de enero a las 10 p. m., hora del Este, a la nueva versión de La madrastra en el prime time de Univision. Cabo Protagonistas de Cabo | Credit: TelevisaUnivision Producida por José Alberto Castro, la telenovela cuenta la historia de Alejandro (Novoa), quien regresa a casa herido y amnésico luego de sufrir un accidente aéreo mortal. A su regreso, Alejandro descubre que está casado con Sofía (de Regil), una mujer hermosa y trabajadora que también ha sido engañada por el hermano de Alejandro, Eduardo (Amozurrutia), con la intención de robarse la fortuna de su propia familia. Atrapados en los crímenes y trampas de Eduardo, Alejandro y Sofía encontrarán el amor en las circunstancias menos esperadas. Su elenco lo completan Rebecca Jones, Azela Robinson, Rafael Inclán, Mar Contreras, Roberto Ballesteros, Fabiola Campomanes, María Chacón, Arlette Pacheco, Raúl Coronado, Carlos Athié, Bárbara Torres, Gonzalo Vega Jr., Markin López, Sofía Rivera Torres y Lorena Sevilla. Miss Universo Telemundo se vestirá de gala el sábado 14 de enero como la casa oficial de habla hispana de la 71ª edición de Miss Universo para traerle a la audiencia la transmisión en vivo de costa a costa del evento internacional desde Nueva Orleans, Luisiana a partir de las 7 p. m., hora del Este, con un especial de antesala, seguido por el gran evento a las 8 p. m., hora del Este. El señor de los cielos 8 La octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo aterrizará en el prime time de Telemundo el martes 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, quien retoma el icónico personaje de Aurelio Casillas. Rafael Amaya Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo "No tenerlo [a Amaya] fue un drama, tenerlo es una suerte. Está haciendo un trabajo maravilloso, estamos muy felices y muy contentos", declaró recientemente el escritor de la superserie, Luis Zelkowicz. "Fue mi condición para retomar la historia porque ya pensábamos que esta historia estaba sepultada por distintas razones y mi condición fue yo la hago si está [Rafael Amaya]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La casa de los famosos 2 La casa más famosa de la televisión hispana volverá a abrir sus puertas el martes 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, a un nuevo grupo de celebridades que han aceptado el reto de vivir juntas bajo el mismo techo en total aislamiento del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados los 7 días de la semana, las 24 horas del día por decenas de cámaras y micrófonos. Héctor Sandarti Jimena Gállego y Héctor Sandarti, conductores de La casa de los famosos | Credit: Telemundo (x2) Entre las personalidades que ya han sido confirmadas para participar en esta nueva temporada del exitoso reality show de Telemundo se encuentran Paty Navidad, Aylín Mujica, Arturo Carmona, Osmel Sousa, Juan Rivera y Yameyry 'La materialista' Ynfante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los estrenos de Telemundo y Univision para enero de 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.