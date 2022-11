Exclusiva: Esto fue lo que pasó durante las vacaciones de Geraldine Bazán, Aylín Mujica y Gaby Spanic Te presentamos un avance de lo que ocurre en el reality Secretos de villanas cuando Geraldine Bazán, Aylín Mujica, Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier y Sarah Mintz comparten sus vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay una frase que asegura "las mujeres juntas ni difuntas"; parece que este famoso dicho se cumple a la perfección cuando se reúnen en el mismo lugar famosas como Geraldine Bazán, Aylín Mujica, Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier y Sarah Mintz. Todas ellas forman parte del elenco de Secretos de villanas. Estas actrices que han hecho las delicias de propios y extraños en los melodramas, ahora se ven las caras en este reality show donde muestran su lado más oscuro; es decir, a la villana de la vida real. Todas ellas, se fueron a vacaciones a una playa ubicada en Cabo San Lucas, México. Ahí, estas celebridades sacaron a relucir sus demonios y no dudaron en tener confrontaciones. De hecho, Mujica no ha dudado en revelar los problemas que mantuvo con sus colegas durante la realización de esta emisión, entre ellas, Bazán. Secretos de villanas - Las Vacaciones Secretos de villanas - Las Vacaciones | Credit: Enrique Sapene Pero, además de esto, ¿qué sucedió cuándo todas estas malvadas de la pantalla chica se reunieron para pasar juntas un momento de esparcimiento? Mucho más de lo que se pueden imaginar porque sacaron a relucir sus conflictos emocionales, decepciones, males de amor y deseos ocultos; todo esto quedará al descubierto a lo largo de nueve episodios. Secretos de villanas - Las Vacaciones Secretos de villanas - Las Vacaciones | Credit: Enrique Sapene SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazán, Aylín Mujica, Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier y Sarah Mintz no dudan en poner al descubierto muchos de los misterios de su vida personal que nunca antes se habían dado a conocer. Secretos de villanas - Las Vacaciones Secretos de villanas - Las Vacaciones | Credit: Enrique Sapene Podrás ser testigo de esta y otras sorpresas en Secretos de villanas que se transmite por Canela.TV a partir del 17 de noviembre de 2022, con un capítulo nuevo cada jueves.

