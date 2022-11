¿Estará Adamari López en la nueva etapa del programa matutino de Telemundo? La carismática conductora puertorriqueña anunció que "viene una etapa nueva del programa". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Adamari López El programa matutino de Telemundo ha experimentado importantes cambios a lo largo de su historia. El más reciente ocurrió en febrero del año pasado cuando el show mañanero de la cadena hispana, antes conocido como Un nuevo día, pasó a llamarse hoy Día y puso su enfoque en los titulares noticiosos y la información de actualidad. Con este cambio con el que se buscaba "informar, entretener e inspirar a la comunidad hispana" llegaron a las mañanas de Telemundo nuevos presentadores de noticias, entre ellos Nacho Lozano, que se unieron a Adamari López y a Stephanie Himonidis, quienes permanecieron en el programa. A punto de cumplirse dos años del debut de hoy Día, el programa iniciará pronto una nueva etapa que volverá a traer importantes cambios y nuevos rostros a las mañanas de Telemundo. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Adamari López "Viene una etapa nueva del programa", dio a conocer la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo este miércoles desde el canal de YouTube del programa mañanero. Pero, ¿estará la carismática conductora en esa nueva etapa? Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Adamari López Al parecer Adamari no sabe aún si seguirá formando parte de las mañanas de Telemundo, a juzgar por el comentario que hizo durante la citada transmisión en vivo en YouTube. "Ojalá que estemos ahí compartiendo con ustedes y en esta nueva etapa hay que darle la bienvenida a todas las personas que se nos unan, si es que estoy ahí verdad", comentó la presentadora dejando entrever que no es seguro aún que vaya a continuar en el programa. Teniendo en cuenta la popularidad que tiene en redes sociales –solo en Instagram suma más de 8 millones de seguidores- y siendo una de las caras más visibles de la cadena, sería impensable que Telemundo no quisiera contar con ella para la nueva etapa del programa. ¡Pronto saldremos de dudas! ¿Volverá a las telenovelas? Lo que tampoco sabe la actriz es si volverá pronto a las telenovelas. "Me gustaría", reconoció la mamá de Alaïa. "La actuación la disfruto mucho y de ahí hago catarsis en muchas cosas. A lo mejor no está chévere hablar así como de uno, pero yo pienso que yo soy una buena persona, pero como toda buena persona también tengo mis momentos de coraje, de tristeza, de rabias y yo creo que a través de los personajes, porque sobre todo hago villanas cuando he hecho novelas, son un buen catalítico para mí para poder desahogarme de cosas personales sin hacerle daño a nadie. Esos personajes de villanas donde grita, llora y se desquita con otra gente, al hacerlo en un personaje de una novela pues está como justificado y saco como esas rabias y al final drené por ahí y se acabó y entonces a veces esas cosas hacen falta. Llevo 10 años como conductora y a veces digo cuándo me viene ese proyecto otra vez en el que puedo sacar mis frustraciones y mis corajes, pero por ahora disfruto mucho lo que hago y yo pienso que en algún momento tendré la oportunidad de hacer otros proyectos dramáticos". Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mientras tanto quiero disfrutar también de la oportunidad que me da el programa de tener horarios fijos, o sea levantarme supertemprano, venir al programa y después tener ese horario para hacer cosas para mí, ir a hacer ejercicio, después atender y dedicarme a la niña, me da como una libertad que un proyecto dramático no te da porque te roba mucho de tu tiempo personal", agregó.

