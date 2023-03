Conoce a Alan Phillip, el esposo de Raúl García de La casa de los famosos El concursante del exitoso reality show de Telemundo está casado desde hace más de un lustro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como principal novedad, La casa de los famosos dio la oportunidad en su tercera temporada a dos personas del público de concursar como un habitante más junto al grupo de famosos. Para ello se puso en marcha un casting del que finalmente salieron seleccionadas esas dos personas. Así llegó hasta la casa más famosa de la televisión hispana Raúl García, un mexicano de 36 años amante de la naturaleza que se dedica profesionalmente al arte de las orquídeas. "Yo creo que cada casa merece un toque de orquídeas, merece un toque de naturaleza y quién mejor que yo para dárselo", compartió en su momento en su video de presentación. Tras más de un mes de convivencia, Raúl se ha ganado el cariño de los fans del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego con su forma de ser. Raul García Raúl García, concursante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO Prudente, noble, fiel y servicial son algunos de los rasgos que definen la personalidad de este mexicano que ya se ha convertido en el favorito de muchos televidentes. A diferencia de la mayoría de sus compañeros que entraron solteros a vivir la experiencia, Raúl mantiene una relación estable de pareja desde hace casi dos décadas con un fotógrafo de nombre Alan Phillip, con quien está felizmente casado desde hace más de un lustro. Raúl García Raúl García y su esposo Alan Phillip | Credit: Instagram Alan Phillip A pesar de que en un inicio no le gustaba mucho la idea de que entrara a concursar en el reality show, Phillip no ha dejado de apoyar a su esposo en esta aventura a través de las redes sociales. Raúl García y su esposo Alan Phillip Raúl García y su esposo Alan Phillip | Credit: Instagram Alan Phillip Raúl García y su esposo Alan Phillip Raúl García y su esposo Alan Phillip | Credit: Instagram Alan Phillip Este martes, sin ir más lejos, el fotógrafo reaccionó muy emocionado desde su perfil de Instagram luego de que Raúl se convirtiera por primera vez en el líder de la semana. "Te lo mereces, lo estás haciendo demasiado bien, sigue luchando Raulito, te queremos, te queremos ver en la final y ahora te toca enseñarle a toda la casa y a todo el mundo de tu gran liderazgo porque eres un gran líder", expresó Phillip. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te extraño mucho, pero te quiero ver en la final porque ya eres un ganador y vas a ser el ganador, confío en mi Dios, confío en ti y gracias por todo lo que estás haciendo, el gran sacrificio para tu familia, para tu mamá, para tu negocio… Sigue luchando Raúl, te quiero mucho", concluyó su mensaje. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

