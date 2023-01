Esmeralda Soto habla en exclusiva de su personaje en La flor más bella, de Netflix: "Es la rebelión de los invisibles". En exclusiva la protagonista de la nueva comedia de Netflix habla sobre su destacado protagónico como Mich. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven actriz Esmeralda Soto ha dado la gran sorpresa al saltar de las redes en TikTok y personajes principalmente indie a convertirse en una de las revelaciones de la pantalla chica gracias a su rol protagónico en la comedia La flor más bella, de Netflix. En dicha ficción Soto interpreta a Mich, una joven cuya vida es inspirada en la historia real de una de las productoras de la serie, la comediante y actriz de doblaje Michelle Rodríguez. Mich es una estudiante mexicana cuyo grupo de amigas no es popular en la escuela y tiene que enfrentar todo tipo de humillaciones por parte de sus archienemigos: Los whitexicans. Poco a poco conoceremos a esta joven que sabe que es fabulosa y sueña con enamorarse y mostrarles a todos lo maravillosa que ella y sus amigas son "lo máximo". Es una serie que entre broma y broma toca temas de gran profundidad, como el racismo en México, el sexismo, la lucha de clases, los arcáicos arquetipos de belleza reinantes en la sociedad y la exploración del deseo entre personas del mismo sexo, cosa que Mich experimenta en esta primera temporada. "Mich tiene un viaje de autodescubrimiento de encontrar su propia fortaleza y de seguir su propio camino a pesar de las reglas que ya estaban escritas", afirma Soto al hablar en exclusiva con el programa People VIP de People en Español, quien asegura que esta serie es fundamentalmente sobre "la rebelión de los invisibles". "¿Qué pasa cuándo eres un outsider en tu propio mundo?". Alicia Vélez, Esmeralda Soto, Isabel Yudice Credit: Cr. Amanda Safa/Netflix ©2022 "Ha sido un trabajo de equipo maravilloso, me gusta pensar que no hay protagonistas en esta serie sino que las protagonistas son...el reflejo de cada uno de nosotr@s el protagonismo [en este programa] es la rebeldía", afirma Soto. Isabel Yudice, Esmeralda Soto Credit: Cr. Amanda Safa/Netflix ©2022 "A Mich la siento muy cercana yo también tuve experiencias parecidas", explica la protagonista, quien con este se coloca en el mismo eje de artistas como Yalitza Aparicio, quien han roto con los esquemas en el mundo de la actuación en México. Esmeralda Soto, Alicia Velez Credit: Amanda Safa/Netflix ©2022 ¡Mira la entrevista completa con Esmeralda Soto en People VIP arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

