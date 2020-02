Craso error: Los Oscar presentan tema de Frozen cantado en español Y castellano Craso error: Los Oscar presentan tema de Frozen cantado en español Y castellano. Y se desata la polémica. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vaya resbalón que han dado los productores de la 92da entrega de los premios Oscar. Durante uno de los números musicales presentados este domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles se invitó a un puñado de cantantes para interpretar el tema ‘Into the unknown’ de la cinta Frozen 2 (Disney), quienes se se encargaron de hacer una versíon en su idioma correspondiente. Entre las lenguas seleccionadas estaba el alemán, el polaco y el japonés. El problema vino cuando tocó el turno para presentarlo en la lengua de Cervantes, pues no se ofrecieron una, sino dos versiones: una en ‘castellano’ y otra en ‘español’. Lógicamente la confusión que esto desató fue comentado por ironía en redes para hacer notar lo evidente: que se trata de la misma lengua. La cantante española Gisela y la mexicana Carmen Sarahí fueron las encargadas de interpretar dichas versiones, y cabe destacar que fuera del craso error, su actuación fue impecable: Las redes reaccionaron de inmediato y con fuerza: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Citando el catedrático Fernando Plans de la Université de Rennes 2 y autor de un Blog de Filología Clásica, el diario español ABC aborda el tema de la diferencia entre español y castellano y destaca que “ambos vocablos son sinónimos e igual de válidos (…)”. El número fue uno de varios momentos musicales que agraciaron la ceremonia donde Jennifer López brilló por su ausencia y Brad Pitt se hizo del primer Oscar de su carrera por su brillante papel como Cliff Booth en Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Janelle Moáe fue una de las encargadas de musicalizar la noche en un espectacular número al lado de Billy Porter y Elton John también saltó al escenario para interpretar “(I’m Gonna) Love Me Again”, el tema de su biopic Rocket Man por el cual obtuvo el Oscar junto a su colega de años, el autor Bernie Taupin. Advertisement

