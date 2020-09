Ernesto Laguardia, el nuevo conductor invitado de Un nuevo día El actor y presentador mexicano estuvo conduciendo años atrás el programa matutino de Univision Despierta América. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2019, tras la salida de Marco Antonio Regil del programa, Ernesto Laguardia se postuló a través de las redes sociales para sustituir al orador motivacional en Un nuevo día. "No ha habido un acercamiento formal, pero me encantaría", llegó a expresar en su momento el actor y conductor mexicano. "Yo soy fan de ese programa, me divierte muchísimo y pues a mí los programas de la mañana no solo me gustan, son parte de mi vida", dijo. El que fuera villano de la exitosa telenovela Corona de lágrimas ha tenido que esperar un año para ver cumplido su sueño de formar parte del programa matutino de Telemundo. Laguardia se integró este lunes al show mañanero de la cadena hispana como conductor invitado, por lo que en un principio estará únicamente esta semana al aire. "Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes", escribió en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El debut del conductor en el programa fue muy bien recibido por parte del público, como se puede apreciar a través de los comentarios que generó en el ciberespacio su llegada. Algunos, incluso, pidieron que se quede en el show como conductor fijo junto a Adamari López y Stephanie Himonidis, con quien compartió este lunes la conducción del espacio. "Contraten a Ernesto, él es muy buen conductor", o "¿por qué no lo dejan en el programa?", se puede leer entre las decenas de mensajes que inundaron las redes sociales. Laguardia, que cuenta con más de 300 mil seguidores solo en Instagram, tiene una amplia experiencia trabajando en programas matutinos, de ahí que se mueva como pez en el agua en este tipo de formato. Además de los 12 años en los que estuvo al frente del show mañanero de Televisa, el conductor también formó parte en 2012 de Despierta América.

Ernesto Laguardia, el nuevo conductor invitado de Un nuevo día

