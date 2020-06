¡Nueva salida de 'Un nuevo día'! Erika Csiszer ya no estará en el programa matinal de Telemundo Semanas después del despido de Héctor Sandarti, es la venezolana quien sale del show matutino en el que tantos momentos nos ha dado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las caras y voces más bonitas de Un nuevo día. Erika Csiszer nos han cautivado con su saber estar frente a las cámaras del matinal de Telemundo, pero tal y como confirma el sitio web El diario NY, después de ocho años en el show, la venezolana ha quedado fuera del mismo. Este medio compartió un mensaje del canal confirmando la noticia. "Erika Csiszer, presentadora de medios sociales dentro de Un nuevo día, está saliendo del programa mañanero de Telemundo. Le agradecemos su compromiso, energía positiva y dedicación al programa y estamos seguros tendrá el mismo éxito en sus futuros proyectos", informaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su despido se produce semanas después de que su compañero y amigo Héctor Sandarti saliera del show de manera inesperada. Ella estuvo junto a sus compañeros Adamari López, Rashel Díaz, el chef James y otros muchos despidiendo al guatemalteco antes de partir a México. Nos deja un sinfín de buenos momentos y entrevistas llenas del sabor, carisma y simpatía a la que siempre nos tiene acostumbrados. Se le echará mucho de menos pero seguro que llegarán otros proyectos en los que brillará con su sonrisa. ¡Lo mejor del mundo compañera!

