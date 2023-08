Erika Buenfil habla de su nuevo proyecto ¿deja las telenovelas? Erika Buenfil ha demostrado que sabe reinventarse y ahora en su nueva propuesta muestra otros talentos más allá de la actuación ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hablar de Erika Buenfil es remontarse a más de tres decenas de telenovelas donde la actriz ha demostrado su talento. Con el tiempo, supo adaptarse a las nuevas tendencias y se convirtió en la Reina del TikTok gracias a su ingenio. Ahora, la protagonista de telenovelas como Amor en silencio y Angélica prueba suerte en un programa de entretenimiento que lleva por nombre Veo cómo cantas. "Estoy muy contenta. Estoy cumpliendo un sueño más, siempre quise hacer algo así en donde podía ser yo misma; donde podía jugar, maquillarme, vestirme, hacerme, no necesariamente haciendo un personaje. Claro que me encantan las telenovelas, pero quería participar en algo así para conectar con el público", mencionó Buenfil a People en Español. "El sello que le imprimo a mi participación, creo que es ser un poco loca, un poco seria, un poco divertida, muy yo, con la estructura natural del programa. Me estoy divirtiendo mucho y estoy dejando mi sello personal. Espero el público me vea y lo vea de esta manera". Para la famosa este era un pendiente en su carrera y ahora se confiesa feliz de formar parte de este reality. "A nivel personal un logro, un sueño cumplido. Una manera de trabajar y divertirme al mismo tiempo. Me levanto muy emocionada siempre ha hacerlo porque era algo que quería. Y profesionalmente, espero que me vaya muy bien", comentó. "Siempre hacer algo diferente y algo nuevo, y acumular más para mi curriculum, ya he hecho de todo y hacer esto es de las cosas que me faltaba hacer". Erika Buenfil Credit: Cortesía: Víctor Khun SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la intérprete de Estela Cáceres de Quiroga en la telenovela Perdona nuestros pecados hace un balance de su trayectoria. "Creo que he tenido la suerte de formar parte en telenovelas exitosas. Y una de las que más acierto he tenido es Amores verdaderos y creo que otro acierto que tuve fue la decisión de seguir los consejos de Nicolás, mi hijo, de meterme a las redes", mencionó. "Esta carrera es una rueda de la fortuna en la que subes y bajas", Erika Buenfil Erika Buenfil Credit: Cortesía: Víctor Khun "Es muy difícil mantenerte vigente. Esta carrera es una rueda de la fortuna en la que subes y bajas. Creo que es algo que tengo muy mío es no quedarme atrapada en el pasado y siempre tratar de dar pasos hacia adelante para no quedarte estancada", continuó. "Porque mantenerte no es solamente vivir de las glorias o éxitos pasados, sino de empaparte de lo que se está viendo. Cómo va cambiando la televisión, la música, las modas, porque también el público ha cambiado y eso ha sido renovarme todo el tiempo para mantenerme vigente y no estancarme". Erika Buenfil, Ricardo Montaner, Beto Cuevas Credit: Cortesía: Víctor Khun Desde el pasado 6 de agosto de 2023, Erika Buenfil forma parte del elenco estelar en Veo cómo cantas, donde comparte créditos con José Eduardo Derbez, Ricardo Montaner y Beto Cuevas. Este programa se transmite a cada domingo a las 7 de la noche por Univision.

