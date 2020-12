Close

"Yo soy libre, no abandono nada": Erika Buenfil da el salto a TV Azteca La actriz mexicana, que dejó de ser artista exclusiva de Televisa el año pasado, conducirá programa en la cadena rival. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Erika Buenfil ha sabido reinventarse como pocas actrices de su generación tras la finalización de su contrato de exclusividad con Televisa. Gracias a su carisma, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Marisol y Amores verdaderos se ha vuelto un rostro muy popular en las redes sociales y por ende muy solicitado por las marcas y cadenas de televisión. Solo en la aplicación Tik Tok, la intérprete de 57 años acumula más de 10 millones de seguidores, una cifra que la ha convertido en la reina indiscutible de esta conocida plataforma de vídeos que tiene mucho éxito entre el público juvenil y en la que Erika ha sabido ganarse su lugar. Image zoom Erika Buenfil | Credit: Instagram Erika Buenfil Fruto de esa popularidad y su impecable carrera artística de más de cuatro décadas, la actriz tendrá el honor de conducir este fin de semana uno de los programas de la televisión mexicana más especiales del año: la retransmisión de las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo hará, eso sí, desde TV Azteca, la competencia directa de la que hasta ahora había sido su casa, Televisa. Aunque hace más de un año que no tiene contrato de exclusividad con la cadena que la lanzó al estrellato, la noticia ha causado gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación. La propia Erika, incluso, se veía en la necesidad de aclarar su situación actual con Televisa por medio de su perfil de Twitter debido a todo el ruido que llegó a generar la noticia. "Yo soy libre, no abandono nada, ni pertenezco a nadie. Soy agente libre. No pertenezco a ninguna empresa", dejó claro Buenfil en la citada red social. "He trabajado en muchas empresas nuevas y diferentes y en Televisa están las puertas abiertas. Cuando tengan trabajo para mí ahí estaré. Gracias a Dios por todos lados puedo estar", agregó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Yo soy libre, no abandono nada": Erika Buenfil da el salto a TV Azteca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.