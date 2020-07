"Di positivo por COVID-19": Presentador de Telemundo confirma que tiene coronavirus El conductor del reality de competencias deportivas de Telemundo informó este lunes a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba de detección de la COVID-19. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus continúa golpeando a los rostros de la televisión de habla hispana. Tras los recientes 'positivos' de Alan Tacher, Karla Martínez y Clarissa Molina, estrellas de Univision; Telemundo confirmó este lunes el primer caso de contagio entre sus presentadores. Se trata de Erasmo Provenza, el conductor del exitoso reality de sobrevivencia deportiva Exatlón Estados Unidos, que se transmite a las 7 p.m., hora del Este, por la citada cadena. "Di positivo por COVID-19. La buena noticia dentro de lo malo es que soy 100% asintomático", dio a conocer el periodista a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a ello, el presentador no podrá conducir el show durante los próximos días. "Conjuntamente con Telemundo llegamos a la conclusión de que debo alejarme del show, es una conclusión coherente, responsable por todo lo que está ocurriendo con esta enfermedad", explicó en Instagram. "Pero quiero dejarles saber que una vez que me recupere voy a volver a las arenas. No es un adiós, es simplemente un hasta luego". En lo que Erasmo se recupera de la enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2, el programa contará con la conducción del periodista Freddy Oldenburg, quien fue nombrado recientemente Vicepresidente de Noticias para Telemundo 47/ WNJU. "Por mí va a estar Freddy Oldenburg, un profesional espectacular que sé que lo va a dejar todo en las arenas. Espero que lo apoyen de la misma forma que me han apoyado a mí durante estas cuatro temporadas", pidió el carismático periodista.

Close Share options

Close View image "Di positivo por COVID-19": Presentador de Telemundo confirma que tiene coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.