No todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Alejandro Nones: "Esta carrera está llena de incertidumbre y momentos difíciles" El actor venezolano Alejandro Nones abrió su corazón con People en español Alejandro Nones Alejandro Nones | Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Al verlo desfilando con tremenda galanura en la alfombra roja del cotizado evento de Cannes, nadie pensaría que no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Alejandro Nones. "Esta carrera esta llena de incertidumbre y momentos difíciles". Confiesa el venezolano. "Estar lejos de la familia, [por ejemplo]". De los baches que ha enfrentado en su vida y cómo ha sabido superarlos el protagonista de la serie Quién mató a Sara (Netflix), habló largo y tendido con People en español. Alejandro Nones hoy Es sin duda un momento especial, bonito, importante y trascendente. Ha sido maravilloso todo lo que ha pasado el ultimo año. El cariño de la gente, el romper fronteras, todo lo que se está generando, lo digo con alegría y humildad. Quién mató… No esperaba el éxito a los niveles que ha llegado [ha tenido] aceptación mundial, es totalmente inesperado, pero cuando estaba [grabando la serie] sabía que estaba haciendo algo importante para mi carrera. Ahora que fui Cannes y [vi] el cariño del público y el reconocimiento eso se siente increíble. Proyectos. En agosto se estrena Corona de lágrimas 2, tengo la serie Un extraño enemigo de Amazon prime. Lo complicado… Esta carrera está llena de incertidumbre y momentos difíciles, estar lejos de la familia, pero creo que no he sufrido nada porque veo las cosas desde otro lugar, desde lo positivo. Soy un bendecido que le pagan por hacer lo que ama, ha tenido mucha suerte y poco a poco he ido subiendo y mejorando y he tenido un mejor lugar dentro del mundo de la actuación y esto es parte del proceso. Cambiarías… No cambiaría nada de mi vida, he vivido la vida que he querido lo que me ha dado la gana y eso para mí ha sido algo importante ser fiel a mi criterio, a la lucha por mis sueños y todo lo que me ha pasado me hace el ser humano que soy yo. Lo que le falta. Me falta trabajar con mucha gente en producciones americanas y europeas. Soy un actor del mundo, quiero ser una actor para el mundo y contar historias a nivel internacional.

