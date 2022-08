Entorno de Daniella Navarro y Nacho Casano reacciona a su inesperado romance ¡y hay división de opiniones! La actriz venezolana y el actor argentino confirmaron este fin de semana su romance en La casa de los famosos (Telemundo). Y las reacciones no se han hecho esperar, tanto dentro como fuera de la casa. "Para mí [Daniella] está muerta y enterrada", sentenció Laura Bozzo. Otros, en cambio, han defendido su relación, como el mánager de ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Nacho Casano y Daniella Navarro en La casa de los famosos 2 | Credit: Telemundo Cuando parecía que ya estaba todo escrito en La casa de los famosos 2, un inesperado giro de guion ha vuelto a poner patas arriba la convivencia entre los famosos. El romance que han iniciado Daniella Navarro y Nacho Casano, quienes hasta hace pocas semanas pertenecían a bandos antagónicos entre sí, ha dado un giro de 180 grados al rumbo del programa, dinamitando una de las relaciones más sólidas que habían surgido durante esta edición entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana: la conformada por Laura Bozzo y Daniella. La abogada peruana se enteró este domingo durante la cena de nominados de que ambos se están dando una oportunidad en el amor y, como era de esperar, no le sentó nada bien ya que Nacho nunca le ha simpatizado y además desconfía por completo de sus intenciones. La también conductora se sintió traicionada por el que hasta ahora había sido su principal apoyo en el reality show, Daniella, y decidió cortar de golpe toda relación con la actriz venezolana. "Yo no voy a estar de buenas con ella nunca más. Para mí está muerta y enterrada", sentenció Bozzo en una conversación que mantuvo con Salvador Zerboni tras enterarse del romance y que se pudo ver en el 24/7. "¿De qué vale ser tierna para que te hagan mierda cada rato? Eso de tierna se vuelve a meter para adentro y nunca más sale. De aquí para adelante sale Laura la desgraciada, esa es la única que va a volver a salir. Yo ya no me vuelvo a encariñar con nadie que no sea un perro. Nunca más. Mis hijas y se acabó. ¿Pero encariñarme así con la gente para que te den un cuchillazo por la espalda? No. Un cuchillazo por la espalda es lo que me ha dado ahorita dirigida por Nacho", dijo la abogada, quien desconfía de las intenciones del actor. "¿Me va a decir que está enamorado de Daniella? ¿También estuvo de Ivonne enamorado, que fue lo del trío con Lewis? O sea yo no soy tonta. En todo caso para mí Daniella es un tema cerrado del pasado que ya a futuro no tiene nada más que ver". Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Telemundo Mientras que dentro de la casa Bozzo y Zerboni no ven con buenos ojos la relación entre Daniella y Nacho, fuera hay varias personas del entorno de Navarro y Casano que defienden su romance de las críticas. Este es el caso, por ejemplo, de Daniel Ferrer, quien es el mánager de ambos. "Mientras en las redes un grupo ofende al otro, ellos viven su luna de miel dentro de La casa de los famosos 2. Vamos a bajarle un poco a los prejuicios, y seamos realistas. Si algo han logrado dentro de La casa de los famosos Daniella y Nacho ha sido generar contenido. Él ha sido sometido al escarnio público por una persona (que sin ser la Madre Teresa de Calcuta) puso en tela de juicio su sexualidad, como si en pleno año 2022 eso tuviera que ser un tema de conversación. Ella ha sido crucificada porque en tres meses de encierro conviviendo 24/7 con puros desconocidos intentara tener conatos de relaciones. ¿Y qué tiene de malo? Ninguno de los dos ingresó al show para dar clases de moral y luces. ¡Esto no es La rosa de Guadalupe!", comenzó opinando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué eso no le deja una buena lección a los niños? Este programa no es para aprender el abecedario ni para recibir clases de religión. Es un reality show donde se expone la intimidad de la gente, con virtudes, defectos, aciertos y desaciertos", dejó claro Ferrer. Y agregó: "Ganen o pierdan los 200.000$ ya ellos son victoriosos. Sin saberlo, ambos son ganadores porque construyeron una comunidad de seguidores envidiable y oportunidades de trabajo ya tienen. Cuando te juzguen, bosteza. Cuando te malinterpreten, sonríe. Cuando te subestimen, ríete. Cuando te condenan, ignora. Cuando te envidien, regocíjate. Cuando se te opongan, prevalece, y ambos con grandes errores y desaciertos han prevalecido". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

