Exclusiva: Enrique Acevedo no olvida sus raíces hispanas: "Sin Univision no hubiera podido dar el paso a CBS News" El galardonado periodista habla del especial CBS Reportes: El Poder, sobre el creciente poder del voto hispano en Estados Unidos, y revive queridas memorias de su paso por la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su rostro fue uno de los más reconocidos en la televisión de habla hispana durante una década. Y cuando el copresentador de la edición nocturna del Noticiero Univisión salió de dicha cadena —en noviembre del 2020— los televidentes se preguntaban ¿a dónde iría Enrique Acevedo? La respuesta llegó muy pronto al conocerse que el galardonado periodista mexicoamericano, y padre de dos niños, se uniría a las filas de CBS News donde se convirtió en el primer corresponsal latino de la franquicia 60 Minutes. Su nueva faceta lo ha llevado a explorar multitud de importantes temas que conciernen a la población hispana de los Estados Unidos y ahora presenta el magnífico especial CBS Reportes: El Poder. Realizado con un destacado equipo de periodistas y productores, en su mayoría hispanos, el programa de una hora de duración aborda el tema de la importancia del voto hispano en este país. "El título principal es El poder", explica Acevedo a People en Español. "Queremos avanzar esta conversación sobre el tamaño de la comunidad, la presencia de la comunidad hacia temas de representación política, hacia dónde están inclinados los electores latinos; la otra parte tiene que ver sobre [la] identidad". "Dejé muchas amistades en Univision y esas siguen, mas allá de las circunstancias profesionales de cada uno; me da mucho gusto que la gente tenga interés en mi carrera. Justamente a esa audiencia es a la que quiero invitar a CBS". —Enrique Acevedo Enrique Acevedo Credit: Pablo García Una probadita del especial CBS Reportes: El Poder, que debutó en CBS News este 13 de octubre y se encuentra disponible en streaming por la cadena: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De su paso por Univision Acevedo no tiene más que buenas memorias. "Fue una experiencia extraordinaria. Sin Univision no hubiera podido dar el paso a CBS News y a la experiencia que tuve con 60 Minutes", afirma. "Sin el aprendizaje que tuve de mis compañeros; no hubiera podido avanzar en mi carrera; fue una experiencia de lo más productiva que me deja muchísimos recuerdos muy positivos". ¿Y qué hay de los compañeros de años que dejó en Univision? "Estuvimos en verano de vacaciones por ahí con Jorge [Ramos] y Chiqui [nquirá Delgado]", explica el periodista. A Jorge lo veo cada semana [también estoy en contacto] con Ilia Calderón, hablo mucho con ella. [Veo] a María Antonieta Collins, que a veces hasta comida nos manda [y pregunta por mis] niños [y a] Blanca Rosa Vilchez; también a nuestros amigos en Washington". CBS Reportes: El Poder, está disponible en CBS News Streaming.

