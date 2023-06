¡Enamorándonos USA sorprende con su nuevo presentador invitado! Este miércoles, el programa del amor sorprendía a la audiencia con un conductor de lujo que le dio su toque y sabor especial al show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana ha sido una de galanes y presentadores masculinos de lo más variado en Enamorándonos USA que ha incluido desde al Chef Yisus, hasta a Roberto Hernández. En la ausencia temporal de Rafa Araneda, el show ha invitado a algunos de los conductores de la cadena para acompañar a Ana Patricia Gámez, ya incorporada tras la triste noticia de la partida de su abuelito. Este miércoles uno de ellos sorprendía de forma especial a la audiencia. Su manera de ser y decir las cosas es diferente y de lo más personal, motivo por el que el público le tiene un cariño muy especial. El anuncio de su invitación al show pillaba a todos desprevenidos, así que su llegada a plató fue toda una alegría para los allí presentes, ¡y también para los de casa! Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez ¿Qué conductor de Univision fue el encargado de animar y vivir el amor por todo lo alto en el espacio de UniMas. "Hoy, con nosotros... ¡Jomari!", dijo encantada Ana Patricia, refiriéndose a Jomari Goyso. El presentador español compartió la bonita experiencia de su paso por Enamorándonos USA, donde saludó al público en las gradas, con especial debilidad hacia las mujeres que le ven como su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su entrada a plató fue una de aplausos y sonrisas, algo que llenó el corazón del también experto en moda y belleza y que presumió feliz. Los piropos y comentarios en positivo tras su participación no se hicieron esperar. "Hoy sí voy a ver el programa", "Llegó el sabor, la elegancia y la distinción", "El que brilla, brilla", "Me encantó, él dice las cosas como son", le expresaron tan solo algunos. Una invitación en la que Jomari dejó claro que lo suyo es comunicar.

