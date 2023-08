¡Enamorándonos USA regresa a lo grande, con sorpresas y hasta nombre nuevo! Todos los detalles de la quinta temporada del show que aterriza con grandes propuestas y alegrías para el público y sus participantes. ¡Todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ya casi, casi! En apenas 5 días regresa a la pequeña pantalla uno de los programas más amorosos de los últimos tiempos, ¡Enamorándonos USA! Rafa Araneda, Ana Patricia Gámez, Pietro, Migbelis Castellanos y todo el equipo ya están listos para llevar a su público una quinta temporada cargada de novedades y sorpresas inesperadas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo? El próximo lunes 21 de agosto aterriza de nuevo en UniMás, eso sí con innovaciones que seguro harán las delicias de su público. Nuevo palco, nuevas secciones, nuevo horario y... ¡un cambio explosivo en el nombre! Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos La quinta temporada llegará a sus casas el 21 de agosto a las 7P/6C y bajo el nombre de Enamorándonos USA: Recargado. El estado ideal en el que uno se encuentra después de unas merecidas vacaciones. Los integrantes del show, presentadores, panelistas y demás personalidades están decididos de hacer de esta nueva entrega una inolvidable. Una de esas grandes novedades son las caras nuevas que ocuparán el palco por primera vez, sin pendientes del año pasado. Atrás quedó una etapa y quienes participaron para comenzar otra con personas distintas y con todas las ganas de enamorarse. Ya no se alargará la estancia de los participantes y tendrán prioridad siempre aquellos que buscan el amor y se empeñan de forma positiva en conseguirlo. Sin duda, uno de los grandes giros de este show romántico que muchos estaban pidiendo. También habrá una sección nueva bajo el nombre de Segunda oportunidad. Así lo explicaba Rafa, quien se ha hecho unos retoquitos para su regreso, en el perfil de Instagram del programa. "Si quieres buscar la reconciliación, llámanos, te podemos ayudar", explicó feliz de abrir nuevas oportunidades y puertas en el espacio televisivo. Para conocer todas estas aportaciones y nueva puesta en escena, solo tienes que sintonizar Univision, UniMás y Galavisión este domingo, 20 de agosto, donde te espera un programa especial. Se trata de Enamorándonos USA: El gran regreso, donde te lo contarán todo con lujo de detalles. En este gran regreso, el programa ya ha anunciado a sus primeros invitados especiales. Se trata de Piso 21, los encargados de ponerle ritmo a este estreno que promete no dejar a nadie indiferente.

