Enamorándonos USA celebra la libertad y el amor con esta unión matrimonial entre dos mujeres La gran historia de amor de Cristal y Jatziry deja un mensaje de "sueños para todos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor es el gran protagonista de Enamorándonos USA. Entre las muchas historias bonitas que se han dado en el show, hay una que ha culminado con el mejor final feliz posible: ¡una romántica boda! El programa celebraba así este momento tan especial entre Cristal y Jatziry, dos participantes que apostaron por sus sentimientos y decidieron unir sus vidas en matrimonio. Las protagonistas de esta preciosa historia acudieron al plató para contar emocionadas cómo vivieron esa unión y, también, para reivindicar el amor y la persecución de los sueños, por muy complicados que parezcan. Enamorándonos USA La gran historia de amor de Cristal y Jatziry en 'Enamorándonos USA' termina en boda | Credit: IG/Cristal Aracely Emocionadas hasta las lágrimas y con sus presentadores, Rafa Araneda y Ana Patricia Gámez con el corazón a mil, acudieron al espacio televisivo vestidas de novia, tal y como se casaron en Las Vegas, donde escribieron su nueva página. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enfundadas en sus vestidos blancos y acompañadas por sus seres queridos, unieron sus vidas y se dieron el 'Sí, acepto' con la mayor de sus sonrisas. Un momento de ensueño que el programa mostró a su audiencia para celebrar el amor, la igualdad y los sueños cumplidos. Con su ejemplo de amor, quisieron compartir un mensaje cargado de alegría y optimismo, además de esperanza. "Somos seres humanos, todos merecemos ser felices, a eso nos envió Dios. Sea lo que sea que uno esté pasando, luchen por sus sueños. No importa lo que la gente diga, nunca busquen la aprobación de los demás, porque si hacen eso, van a sufrir. Y aquí lo que importa es vivir", expresó con un nudo en la garganta Cristal. Se conocieron hace un año y medio y en diciembre se comprometieron. Hoy son dos mujeres casadas y con toda la vida para ser felices. "Lo que estamos viviendo con ustedes habla de fiesta, de celebración, de seriedad, de compromiso, de familia, la familia tiene distintas formas de estructurarse en el mundo y espero que la familia de ustedes se estructure con esta base sólida que han manifestado ambas desde que se conocieron. Todo nuestro cariño para ambas", les deseó Araneda en nombre de todo el equipo del programa.

