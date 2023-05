¿En qué anda el chef Yisus que no ha estado apareciendo en Despierta América? Su ausencia en las mañanas de Univision no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus El inesperado despido a principios de año de Carlos Calderón ha generado una especie de temor entre los televidentes del programa Despierta América (Univision) que se manifiesta en las redes sociales cada vez que alguno de los integrantes de su equipo deja de aparecer durante días en el show que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca y compañía. La reciente ausencia del chef Yisus no ha sido la excepción. El carismático chef del show matutino de Univision lleva días sin dejarse ver en el programa, lo que ha llevado a muchos televidentes a expresar su preocupación en las redes sociales. Chef Yisus Chef Yisus y Karla Martínez en Despierta América | Credit: Instagram Chef Yisus "¿Por qué no está en el programa?", se preguntaba una televidente. "¿Dónde anda? ¿Por qué no se le ha visto?", quería saber otra persona. Chef Yisus Chef Yisus en Despierta América | Credit: Instagram Chef Yisus Consciente de revuelo que ha generado su ausencia en las mañanas de Univision, el propio Yisus no tardó en despejar la incógnita desde su perfil de Instagram, donde cuenta con 300 mil seguidores. Chef Yisus Chef Yisus en California | Credit: Instagram Chef Yisus "Vine un par de semanas para California", explicó el chef. Entonces, ¿cuándo regresa a Despierta América? Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus "El martes", confirmó Yisus, por lo que desde mañana estará nuevamente cocinando en el programa mañanero de Univision que produce Luz María Doria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿qué anda haciendo en California? Si bien no ha compartido detalles sobre el motivo detrás de su viaje, todo apunta, a juzgar por las imágenes que ha compartido a través de las redes sociales, que no estaría de vacaciones, sino trabajando en algo muy especial que pronto vería la luz. Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus "Mucho que agradecer", escribió desde su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparece de lo más sonriente sosteniendo una copa en su mano. "Salud", agregó.

