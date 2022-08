La emotiva reacción de Adamari López y su hija al conocer que Toni Costa es el cuarto finalista de La casa de los famosos 2 Madre e hija siguieron anoche con mucha expectación y emoción la gala final del exitoso reality show de Telemundo. La conductora quiso grabar sus reacciones. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta vez no pudo ser. Toni Costa se quedó a las puertas de convertirse anoche en el ganador de la segunda edición de La casa de los famosos. Por decisión del público, el bailarín español salió de la casa más famosa de la televisión hispana convertido en el cuarto finalista, mientras que su compañera, Ivonne Montero, se alzó con el primer lugar. "Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo experiencia, me llevo aprendizaje, me llevo lecciones y me llevo que valió la pena estar 91 días separado porque el crecimiento ha sido muy grande", expresó Toni en entrevista con Héctor Sandarti tras pisar el plató del programa. "Como siempre he dicho: fui yo, yo no estaba haciendo una estrategia ni un juego, quise hacerlo así, mantenerme así", comentó sobre su decisión de no tomar partido por uno de los dos bandos que se formaron dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. "Sí que es verdad que por el hecho de estar ubicado en el cuarto azul obviamente tenía que tirar para casa, pero me costaba porque también tenía todo el cariño del cuarto morado, entonces era como un conflicto conmigo mismo, pero un poquito más para el cuarto azul", agregó. La gala final del exitoso reality show de Telemundo fue seguida con mucha expectación y emoción en la casa de Adamari López, tanto por la ex de Toni como por su hija Alaïa. Adamari López Adamari López y su hija viendo la gala final de La casa de los famosos 2 | Credit: Facebook Adamari López "Aquí estoy con Alaïa que estamos listas para ver la gran final de La casa de los famosos, donde está papá y ha estado apoyando a papá y obviamente aquí estamos viendo cómo va a salir porque ya es un ganador, sin importar lo que pase hoy ya papá es tu ganador. Alaïa está superemocionada. ¡Qué guapo papá! ¿Viste? Es de las primeras veces que va a ver el show completo porque ella por lo general pasaba y lo veía pero no era que estaba tan pendiente del show", compartió la carismática conductora puertorriqueña en una grabación que publicó a través de su página de Facebook en la que aparece viendo la gala en la comodidad de su hogar junto a su hija. La reacción de Adamari y Alaïa La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor quiso grabar la reacción de ambas al conocer el puesto en el que quedaría Toni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que probablemente ninguna se esperaba, a juzgar por las reacciones que tuvieron, es que el bailarín iba a ser el primero en salir de la casa tras convertirse en el cuarto finalista. "No importa mi amor, papi fue un ganador", trató de consolar Adamari a su hija.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La emotiva reacción de Adamari López y su hija al conocer que Toni Costa es el cuarto finalista de La casa de los famosos 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.