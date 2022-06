La emotiva despedida del padre de Jacky Bracamontes de la pantalla de TelevisaUnivision El progenitor de la presentadora y actriz mexicana cerró esta semana su ciclo en la empresa. Mira el emotivo mensaje que le dedicó Bracamontes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes | Credit: TUDN Este martes 31 de mayo fue un día muy emotivo para la familia de Jacky Bracamontes. Tras 20 años al aire en la pantalla de TelevisaUnivision, Jesús Bracamontes, el padre de la actriz y conductora mexicana, cerró su ciclo como comentarista deportivo en la empresa. "El programa de hoy es uno diferente, es un especial. Hoy se despide de nosotros Jesús, 'El profe' Bracamontes. Hoy es el último programa de 'El profe' en esta pantalla después de haber dejado un legado importantísimo", comentó el titular del programa Línea de cuatro de TUDN, el canal de televisión especializado en deportes propiedad de TelevisaUnivision. Bracamontes Línea de cuatro (TUDN) | Credit: TUDN Bracamontes Jesús Bracamontes, padre de Jacky Bracamontes | Credit: TUDN Los familiares del comentarista deportivo, entre ellos su famosa hija, quisieron estar de alguna forma presente en este día tan especial para él y le enviaron emotivos mensajes en video. "Papi, todos estamos tan orgullosos de ti, de tu trabajo, de tu entrega y profesionalismo. Pero sobre todo, te admiramos por el ser humano que eres… El más humilde, recto, congruente, incondicional, honesto y educado", comenzó compartiendo la presentadora de Telemundo a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los 8 millones de seguidores. "Mas de 40 años de carrera futbolística (20 como comentarista) hay que celebrarlo y lo que falta porque lo que viene, conviene. Te deseo lo mejor en el paso que decidas dar hacia adelante. Estaremos toda la familia apoyándote como siempre. Ya sabes que soy tu fan #1. Te quiero mucho. Gracias por ser un ejemplo de vida", concluyó Bracamontes su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de Jacky también tuvo palabras emotivas para su inseparable compañero de vida con motivo de este fin de ciclo tan importante en su carrera. Bracamontes Madre de Jacky Bracamontes | Credit: TUDN "Terminas un ciclo de tu vida y probablemente venga otro igualmente satisfactorio, pero te quiero felicitar porque de qué manera lo terminas con una trayectoria de 20 años en Univision lleno de experiencias, de profesionalismo, de aprendizajes… Todo eso te llevó a ser lo que eres ahora y agrego nada más mi admiración en muchísimos aspectos, una persona superequilibrada, optimista, divertida, pero sobre todo admiro en ti el espíritu de servicio a los demás con muchísima humildad. Gracias por quererme tanto, pero yo te quiero más", expresó.

