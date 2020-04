Emilio Cuaik se une a la tercera temporada de La casa de las flores con un personaje 'lleno de secretos'

Image zoom Emilio Cuaik, nuevo actor de La casa de las flores Cortesía Jerry ML

La tercera temporada de La casa de las flores, que se estrena este jueves 23 de abril por Netflix, llega cargada de nuevos personajes, entre ellos Agustín Corcuera, interpretado por Emilio Cuaik. El actor mexicano de 30 años no puede sentirse más afortunado de formar parte de esta exitosa historia que protagonizan Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbek.

"Participar en una serie con un director reconocido como Manolo Caro para una plataforma tan popular es un gran logro personal", asegura a People en Español Cuaik, quien lleva una década inmerso en el mundo de la interpretación con películas como ‘Esto no es Berlín’ y series como Diablo Guardian, Falco y Por siempre... Joan Sebastian.

¿Cómo fue la experiencia de participar en una serie tan exitosa?

Admiro mucho el trabajo de Manolo Caro y como muchos de ustedes también soy fan de la serie, así es que me siento muy afortunado de formar parte del universo de La casa de las flores en su temporada final. Ha sido una aventura muy gratificante y sobre todo muy divertida.

Image zoom Emilio Cuaik en La casa de las flores Cortesía Jerry ML

¿Qué nos puedes contar sobre tu personaje?

El personaje que interpreto se llama Agustín Corcuera, mejor conocido como ‘Asustin’. Por supuesto es familiar de los Chiquis Corcuera. Es muy apegado a su madre Tatis, papel interpretado por la hermosa y talentosa Stephanie Salas. Como otros en la serie, él también está algo atrapado en el ¿qué dirán? de la sociedad a la que pertenece y está lleno de secretos. Se van a llevar una buena sorpresa.

¿Cómo surge tu pasión por el mundo de la interpretación?

Desde niño siempre supe que me quería dedicar al mundo del cine, teatro y televisión. Ya sea como director, escritor, actor o cualquier otro puesto creativo que me permitiera crear otros mundos. Tomé el camino de la actuación porque siempre es un reto nuevo en el que constantemente estoy aprendiendo y eso me gusta, además es muy divertido y hay una empatía muy especial al ponerte en los zapatos de personajes que viven otras circunstancias y que tienen distintas perspectivas de la vida.

Image zoom Emilio Cuaik Cortesía Jerry ML

¿Cuándo y cómo iniciaste profesionalmente tu carrera?

En el 2009 estudiaba diseño gráfico y apliqué para un curso de actuación en LAMDA, en cuanto me aceptaron dejé el diseño gráfico y me he dedicado a la actuación desde entonces. Mi primer obra de teatro profesional fue en Nueva York en el 2011, una comedia muy entrañable off-broadway que se llamó 'Don Pedro de la cebolla'.

¿Qué balance haces hasta ahora de tu currículum como actor?

Me siento muy agradecido con las oportunidades que se me han presentado hasta ahora. Diablo Guardian, Esto no es Berlín, La casa de las flores… Todos han sido proyectos muy distintos y muy especiales.

¿Cómo se definiría Emilio Cuaik?

Me considero una persona empática que constantemente busca mejorar como persona, como familiar, como amigo y como actor.

Image zoom Emilio Cuaik Cortesía Jerry ML

Además de actuar, ¿qué más te apasiona hacer?

Me gusta mucho dibujar y también es algo que hago profesionalmente. He tenido la oportunidad de colaborar con mi hermano en la compañía Wandering Oracle y he ilustrado ya dos barajas de Tarot que están a la venta. En realidad cualquier cosa en la que pueda ser creativo me hace feliz.

¿Cómo te visualizas dentro de unos años?

Haciendo más cine, más televisión y más teatro.

¿Tienes algún otro proyecto en puerta para este año?

Por la circunstancia actual, todo está en pausa. Pero estoy muy emocionado de compartir a Agustín Corcuera con todos ustedes y aportar con un poco de risas y entretenimiento en estos tiempos difíciles. Por ahora lo más importante es mantenernos todos a salvo, cuidarnos, apoyarnos y mantener una actitud positiva.