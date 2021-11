Elyfer Torres se despide entre lágrimas de Así se baila por motivos personales: "Tengo ansiedad desde hace 4 años" La inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Betty en NY puso este domingo punto final a su participación en la competencia de baile de Telemundo, no sin antes enviar un emotivo mensaje a toda la gente que, como ella, está batallando con un problema de salud mental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elyfer Torres Elyfer Torres, concursante de Así se baila | Credit: Mezcalent; TELEMUNDO Tras la sorpresiva renuncia de David Chocarro y su esposa Carolina Laursen luego del tenso momento que vivieron con el jurado, Así se baila (Telemundo) volvió a vivir este domingo una nueva baja entre sus concursantes que rompió una de las parejas de baile más queridas del programa: la conformada por los actores mexicanos Polo Monárrez y Elyfer Torres. La inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Betty en NY dijo adiós anoche entre lágrimas a su participación en la competencia de baile de la cadena de habla hispana. "Perdón, pero creo que está bien padre aprender a cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás y eso es lo que estoy haciendo hoy", comenzó compartiendo visiblemente emocionada. Elyfer explicó que tiene ansiedad "desde hace como 4 años" y, aunque generalmente es algo que tiene "siempre bajo control", "últimamente" se le había hecho mucho más complicado por razones personales. "A veces estamos tan ocupados tratando de ser exitosos o exitosas, tratando de ser suficiente para los demás, tratando de ser productivo, tratando de demostrar que lo tenemos todo para ser amados y ser amadas en lugar de demostrárnoslo a nosotros". Elyfer Torres Elyfer Torres se despide de Así se baila | Credit: Instagram La joven actriz de 24 años quiso aprovechar la ocasión para enviar un mensaje a todas las personas que sufren o han sufrido "ansiedad, depresión o cualquier tipo de problema con su salud mental o por una circunstancia que estén pasando en su vida" y "es que nada es para siempre". "Esa voz negativa que está en nuestra cabeza no es de nosotros, es de la ansiedad y que, como todo en la vida, también se va, que no estás solo ni estás sola, que no estás loco ni estás loca, que ni eres muy exagerado ni muy sentimental ni muy sensible, que lo que sientes es válido y eres mucho más que tu tormenta mental, que eres un ser amado y que todo va a estar bien". Elyfer, quien tiene más de medio millón de seguidores solo en Instagram, también tuvo palabras para su compañero de baile, a quien agradeció "por no solamente ser un amigo sino ser un hermano, por escucharme, por tolerarme, por ser siempre transparente conmigo, por durante un buen rato ser la única persona que a veces sabía lo que me estaba pasando y estaba ahí para apoyarme sin juzgar. Te amo con todo mi ser y te considero un hermano del alma". Elyfer Torres Elyfer Torres y Polo Monárrez, concursantes de Así se baila | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quisiera pedirles de todo corazón que no dejen a Polo. Les pido por favor que sigan apoyándolo con su amor, con sus votos, con su tiempo porque Polo no es solamente un gran actor, un gran bailarín y un gran artista, es un gran ser humano y yo creo que tiene todo para ganar", dijo. El programa dará a conocer próximamente quién será la nueva pareja de baile de Polo. Así se baila se transmite los domingos a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

