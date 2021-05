Ellen DeGeneres pone punto y final a su programa: "Lo he meditado mucho" Después de más de 3000 shows y 18 exitosas temporadas, la presentadora ha comunicado que abandonará en la primavera del 2022. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En septiembre del 2003, una entusiasmada Ellen DeGeneres arrancaba el que ha considerado el programa de su vida, The Ellen Degeneres show. Pero todo tiene su final, incluido este sueño televisivo al que la conductora dirá finalmente adiós. Lo anunció el pasado miércoles y como mejor sabe, a través de un original monólogo en su programa que tuvo sonrisas y lágrimas. "Hoy anuncio que la próxima temporada, la 19, va a ser la última para mí", empezó. "Los pasados 18 años han cambiado mi vida. Todos han cambiado mi vida. Estaré siempre agradecida a ustedes por seguirnos, por las risas, por los bailes y, a veces, por las lágrimas. Este show ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida", dijo a los telespectadores visiblemente emocionada. Para los que no pudieron verla, la cómica compartió su generoso discurso en sus redes sociales junto a un poderoso mensaje. "Hoy es un gran día, la próxima temporada será una gran temporada", transmitió. En su diálogo con el público resaltó que cuando uno es creativo necesita el constante hormigueo y desafío. Algo que reconoció abiertamente que ya no existía tras casi dos décadas en antena. El anuncio llega 10 meses después de la controversia sobre el supuesto ambiente de toxicidad en el programa que llevó a una investigación interna. Desde ese triste episodio, el show ha perdido más de un millón de televidentes, según la empresa Nielsen, encargada de medir las audiencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El famoso matinal ha contado en sus filas con innumerables figuras artísticas del mundo del cine, la televisión, la música, el teatro y también la política con las que ha bailado, reído y llorado junto al público. Barack Obama y Ellen DeGeneres Credit: Instagram/theellenshow A Ellen le queda un nuevo año por delante para seguir entreteniendo y poner broche de oro al programa que ha marcado su vida y su carrera. La nueva temporada arrancará el próximo 13 de septiembre.

