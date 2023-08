Ellas soy yo Gloria Trevi llega a ViX: "Tuvimos momentos muy complicados donde la emoción nos rebasaba" Hablamos con la productora Carla Estrada y dos de los protagonistas, Scarlet Gruber y Jorge Poza, de esta bioserie sobre la vida de la famosa cantante mexicana que se estrena hoy por el servicio de streaming de TelevisaUnivision. "Llegar al nivel de energía de Gloria Trevi sobre el escenario fue retador para mí", confiesa la actriz venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "No juzgues lo que no has visto". ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, estrena este viernes 11 de agosto Ellas soy yo, Gloria Trevi, la esperada bioserie sobre la vida de la famosa cantante mexicana cuya "controvertida" historia ha acaparado durante muchos años un sinfín de titulares. "Por primera vez Gloria Trevi nos cuenta su historia en su voz", señala Carla Estrada, su productora ejecutiva, a People en Español. "No es un documental, es una ficción", aclara la también directora de escena de la bioserie. Y añade: "Es una historia que está llena de complejidad al igual que las grabaciones. Nosotros tuvimos momentos muy complicados donde la emoción nos rebasaba y teníamos que superarla de alguna forma, pero lo que sí te puedo decir es que es una historia contada desde el amor". La intérprete de éxitos como 'Todos me miran', 'Vestida de azúcar' y 'Vas a recordarme' se implicó al máximo en su bioserie. "Siempre estuvo con nosotros", asevera Estrada. "Ella ha revisado todos y cada uno de los libretos y ha estado en comunicación conmigo, con [los actores] no en todo momento, pero sí ha estado presente". Elegir a la actriz que reuniera todas las cualidades que se requerían para interpretarla, especialmente en su etapa adulta, no fue una tarea fácil para la productora. "[Vi] a muchas, unas estaban muy bonitas, otras tenían un cuerpazo, otras tenían mucha calidad histriónica, pero la que reunía todas las cualidades que buscábamos en ese personaje fue Scarlet", confiesa. "Y además de eso la entrega y el compromiso que sabía que iba a tener al ser protagonista y de esta historia tan controvertida". En cuanto supe que iba a ser ella me dediqué a estudiarla de todas las maneras posibles: cómo se movía, cómo hablaba, sus particularidades que la hacen Gloria y que sé que la gente va a buscar esas cosas en mí — Scarlet Gruber Gloria Trevi Scarlet Gruber es Gloria Trevi | Credit: TelevisaUnivision La actriz venezolana sintió desde un inicio la responsabilidad que implicaba adentrarse en los zapatos de un ícono de la música como Gloria Trevi y no lo tomó a la ligera. "Soy una actriz sumamente intensa, me encanta entregarme por completo a mis personajes y fue lo que hice con Gloria", asevera. "En cuanto supe que iba a ser ella me dediqué a estudiarla de todas las maneras posibles: cómo se movía, cómo hablaba, sus particularidades que la hacen Gloria y que sé que la gente va a buscar esas cosas en mí". El tiempo jugaba en su contra. "Llegué a este proyecto en noviembre y empecé a grabar en diciembre. No tuve mucho tiempo", reconoce. "Pero me dediqué a ello, me entregué al 100% y me quedo con eso, con lo bonito que fue día a día poder interpretar a este ícono". Aunque fui bailarina muchos años y tengo entrenamiento como bailarina, aprenderme todas las canciones y poder dar esa energía que tenía Gloria en el escenario fue retador — Scarlet Gruber El mayor reto para Scarlet a la hora de dar vida a Gloria Trevi "fue buscar todas esas particularidades que sé que la gente va a comparar: su manera de comunicarse, su acento… Tantas cosas que hacen a Gloria Gloria y que sé que la gente quiere identificar esas cosas en mí", confiesa. No menos retador para ella fue llegar al nivel de energía que tiene la cantante sobre el escenario. "Aunque fui bailarina muchos años y tengo entrenamiento como bailarina, aprenderme todas las canciones y poder dar esa energía que tenía Gloria en el escenario que es, yo puedo decir, anormal porque yo no sé cómo no se cansaba en un concierto. Yo después de una canción ya decía 'por favor, cinco minutos, no puedo más'". La actriz no conocía mucho de la vida de Gloria Trevi antes de interpretarla. "Fui conociendo y descubriendo cosas de ella y de su vida mientras grababa y mientras leía los capítulos, entonces yo llegué desde cero y creo que es una manera muy bonita de llegar a un proyecto, sin juicio, aunque yo nunca juzgo a mis personajes", señala. "Mi percepción de Gloria ahora es que es una mujer sumamente fuerte, una mujer con mucha resiliencia y que ha logrado salir adelante a pesar de los daños y eso es de admirar", comenta Scarlet. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge Poza interpreta a César Santiago, el representante artístico de Gloria Trevi desde 1989 hasta su detención en 2000. "Me resultaba importante tener perfectamente limpia la personalidad y el perfil de este personaje para que entonces el mensaje llegue como tiene que llegar", explica el actor mexicano. "Es un psicópata narcisista. En el mundo andan libres por ahí miles de César Santiagos". Jorge Poza Jorge Poza es César Santiago | Credit: TelevisaUnivision Poza resalta que "no hay una sola escena que sea de paja" en la bioserie. "Todos los capítulos están llenos de estas escenas con un contenido en todos los sentidos".

