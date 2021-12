¡Elizabeth Gutiérrez arrasa en su nuevo programa de televisión! Así ha sido el exitoso estreno de Ojos de mujer, el show en el que la actriz y modelo ha brillado y se ha robado los aplausos del público en su primer episodio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacía mucho tiempo que el público no veía a Elizabeth Gutiérrez como la conoció, es decir, delante de las cámaras, seduciéndolas y entreteniendo a los espectadores con su profesionalismo y calidez. Por fin se dio. Después de muchos años centrada en sus emprendimientos de negocios y, sobre todo, en su amada familia, la bella actriz y modelo ha regresado a la televisión por todo lo alto. Ha sido gracias al programa Ojos de mujer emitido por el canal E! Latin America. En su primera entrega, la feliz mamá de Kailey y Christopher se ha ganado los aplausos y halagos del público por el espectacular papel que ha desempeñado como colaboradora junto a sus compañeras Erika de la Vega, Carla Medina y Chiky Bombón. Temas tan importantes como las relaciones, tu potencial como mujer, los hijos o el gran legado que dejó Selena Quintanilla fueron abordados por estas cuatro mujeres con sus diferentes puntos de vista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las primeras reacciones al show no se hicieron esperar y Ely resultó ser una de las favoritas del público por su saber estar y su inteligente manera de argumentar cada asunto planteado en el sofá. "Me encanta y más con Elizabeth, es una mujer superdelicada", "Me encantó ver a Ely en un programa así", "Elizabeth es una belleza por dentro y por fuera", expresaron algunos alabando a la pareja de William Levy. Ojos de mujer es un talk show que se emite cada jueves por E! con el fin de poner sobre la mesa temas de actualidad que generen debate y aporten información interesante al espectador. ¡Deseando ver la segunda entrega!

