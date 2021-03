Close

¡Regresa RBD! Revelan elenco de la nueva generación de Rebelde Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La serie Rebelde, uno de los fenómenos juveniles más exitosos de todos los tiempos y que conquistó los corazones de grandes y pequeños, comenzará una aventura con nuevos integrantes. Así lo dio a conocer la plataforma de streaming, Netflix, a través de un comunicado. Tras meses de espera, se reveló que la producción iniciará grabaciones en la Ciudad de México bajo la producción de Woo Films y Propagate. Además, la historia estará basada en la propiedad intelectual de Cris Morena Group y Dori Media Group llamada Rebelde Way, que fue un éxito de Argentina, la cual fue adaptada posteriormente por Televisa. ¿Quiénes integrarán el elenco de la nueva serie de Rebelde? Cabe recalcar que la esperada serie no contará con las actuaciones del elenco original como Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Poncho Herrera o Christopher Uckermann. La serie, que presenta a una nueva generación de estudiantes, contará con las actuaciones estelares de Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. Image zoom De izq. a der: Alejandro Puente, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Franco Masini | Credit: Getty Images (4) "Los nuevos alumnos empezarán a portar el uniforme EWS en los cursos de inducción que iniciarán a partir del 1 de marzo de este año, preparándoselas así para el próximo ciclo escolar 2022 en esta institución, siempre comprometida con formar a los futuros líderes del país", se lee en el comunicado. Image zoom Credit: Cortesía Netflix ¿De qué trata la nueva serie Rebelde? La ficción narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del Elite Way School, un colegio privado y muy exclusivo. A través de un programa de becas, adolescentes de bajos recursos, pero con un excelente nivel académico, ingresaron a esta escuela en donde tuvieron que sufrir la exclusión por parte de sus compañeros. En medio de todos sus conflictos, este grupo de jóvenes encuentra en la música un escape. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mira el tráiler de Rebelde, a continuación:

