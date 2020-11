Close

La salida definitiva de Francisca Lachapel de Tu cara me suena provoca malestar en el público La marcha definitiva de la dominicana del show por culpa del coronavirus y el hecho de que no regrese más ha sido recibido de todo menos bien por la audiencia que reclama su vuelta. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este domingo regresa con más ganas que nunca el exitoso programa de Univision Tu cara me suena. El show musical tuvo que cerrar temporalmente debido al contagio de coronavirus por parte de algunos de sus participantes, entre ellos, Sandra Echeverría, Melina León y Chantal Andere. Después de tres semanas y tras la recuperación de todos, TMS vuelve por todo lo alto y con un montón de sorpresas para el público. Desafortunadamente en esta etapa no contará con Francisca Lachapel que esta semana comunicaba con profunda tristeza que había contraído el virus. Lo inesperado fue escuchar en boca de la querida presentadora que su retiro del programa sería indefinido. ¿Y eso? Se preguntaban muchos. El hecho de que el resto de sus compañeros afectados si hayan tenido la oportunidad de regresar y ella no ha sentado bastante mal a una parte de la audiencia que pide explicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo el mundo se infectó en ese programa y hasta suspendieron, pero cuando le tocó a Francisca a ella la sacan del programa completo", "A todos los demás le dieron segunda oportunidad, así no se vale", "No es justo que hayan sacado a Francisca Lachapel", escribieron algunos televidentes molestos. La también actriz anunció entre lágrimas en Despierta América que debido a su contagio no podrá volver al escenario donde ha sido tan feliz. Por qué no regresará más es algo que no se ha explicado pero que muy probablemente tenga que ver con el avanzado estado del programa para la fecha de su recuperación. Volver casi al final no sería justo ni para ella ni para el resto de concursantes. A pesar del dolor de Francisca ella deseó lo mejor a todos sus compañeros a los que dijo iba a apoyar con todo desde su casa. Por su parte, los concursantes también le dedicaron mensajes de amor y cariño en estos delicados momentos. No sería extraño que en el día de su segundo estreno le tengan algo entrañable preparado a la modelo. Esta noche llega el momento más esperado con sorpresas muy especiales que seguro tocarán el corazón del público.

