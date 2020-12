Close

¡Adamari López y su familia sorprende con su sesión de fotos navideña más traviesa e informal! La conductora, Toni Costa y Alaïa posaron en unas imágenes llenas de color, diversión y mucho amor que se alejan de los trajes de gala para dar la bienvenida a los pijamas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque hace unos días ya nos dio un aperitivo de lo que sería esta espectacular sesión de fotos navideña, Adamari López por fin ha compartido el resultado final de su puesta en escena y la de su familia frente a las cámaras. Muy diferente a la de otros años, en esta ocasión prefirieron dar rienda suelta a su imaginación y alejarse de los formalismos. Nada de vestidos de gala, pajarita y lentejuelas, por el contrario, la conductora de 49 años y sus dos grandes amores, Toni Costa y Alaïa optaron por un pijama navideño de lo más calentito. "Hola mi gente linda, les comparto algunas de las bellas imágenes que les prometí de este photoshoot navideño... ¿cuáles son sus favoritas?", escribió Ada en su perfil de Facebook. Además de lucir de estar por casa, también se animaron con todos los complementos típicos de estas fiestas para dar vidilla a esta divertida sesión. Gorritos, jerseys de renos y, sobre todo, muchas sonrisas, fueron los ingredientes que aderezaron esta fiesta frente a los flashes que despertaba pura alegría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nota más llamativa fue la pose de la princesa de la casa quien deslumbró con este vestido de princesa y especialmente con su gracia con la que se enfrenta al objetivo. Tiene a los mejores maestros de quienes sin duda ha heredado esa chispa tan especial y su carisma. A unas semanas de celebrar estos días tan señalados, la familia se ha adelantado un poquito y ha querido desear lo mejor para cerrar un año no precisamente bueno con estas fotos llenas de luz. ¡Una postal navideña inmejorable!

