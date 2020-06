Andrés Parra protagoniza 'El Presidente', la serie acerca de la corrupción en la Fifa: "Es absolutamente reveladora" La serie de Amazon Prime, protagonizada por el actor colombiano Andrés Parra explora el escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom amazon Haber dejado su natal Colombia sin su esposa y bebé de dos meses para trasladarse a Chile y empezar el rodaje de El Presidente, representó todo un reto para Andrés Parra. “Tenía mucho miedo, hubo mucha incertidumbre. Me dije ‘ay Dios, ¿en que me metí?’”, contó el actor en entrevista con People en Español. La serie, disponible en Amazon Prime a partir del 5 de junio, explora el escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate, en el que se realizaban sobornos millonarios entre dirigentes de la Federación y Asociaciones de diversos países. “La serie es absolutamente reveladora y me gusta mucho el riesgo que se ha tomado”, indicó Parra, quien encarna a Sergio Jadue - uno de los principales involucrados del millonario escándalo de corrupción. “Es una serie que te da cifras, te da números y estadísticas reales. Presenta personajes con nombre y apellido real [con lo que] te ahorra el trabajo de averiguar quién está haciendo qué. ¡Tiene todos los ingredientes de una serie que vale la pena ver!”. El Presidente, escrita y dirigida por el ganador del Oscar Armando Bo, cuenta con las actuaciones estelares de Karla Sousa y Paulina Gaitán. “No tenía idea que lo iba a dirigir Armando. Para mi fue una sorpresa [ya] que mi película favorita de todos los tiempos es El Último Elvis, dirigida por Armando”, dijo Parra. “[Con] Karla y Paulina hicimos un gran equipo. Hubo mucho respeto, mucha amistad. Me sentí muy a gusto”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en la vida real no es hincha del fútbol, Andrés asegura que los aficionados y no tan aficionados disfrutarán de esta serie. “Los [fans] del fútbol seguramente se van a enganchar y los que no son aficionados también porque la serie les va a resultar muy interesante, entretenida y divertida”.

