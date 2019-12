El presentador Marco Antonio Regil regresa de nuevo al plató de Un Nuevo Día El conductor mexicano vuelve al show que durante un tiempo fue su casa cada mañana. ¿Por qué razón estará de vuelta con sus compañeros? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su maravillosa sonrisa siempre es bienvenida en el salón de casa. Estuvo acompañándonos durante un tiempo en el programa matutino Un Nuevo Día del que se despidió hace ocho meses pero tenemos buenas noticias: ¡esta semana estará de regreso! Así es. Marco Antonio Regil volverá a reunirse con sus compañeros pero no para ejercer la faceta de presentador que tuvo anteriormente. En realidad viene a hacer un anuncio importante tal y como ha comunicado el propio show en sus redes con mucha emoción. El conductor mexicano llega con muy buenas noticias. El 2020 llega con un regalo para él como comunicador y para la audiencia. Y es que Regil regresa a Telemundo con un gran estreno, The Wall, un emocionante programa de juegos creado para cambiar vidas de personas que disfrutan ayudando a otros y con la posibilidad de ganar más de $2 millones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando abandonó Un Nuevo Día confesó la necesidad de hacer otro tipo de cosas donde pudiera echar una mano y motivar al prójimo. Con este espacio cumplirá una parte de ese deseo además del nuestro de verle en la pequeña pantalla. Este lunes contará esto y mucho más arropado por el cariño de sus colegas y el de los televidentes que seguro estarán encantados de volver a ver su gran sonrisa. ¡Felicidades compañero! Advertisement

Close Share options

Close View image El presentador Marco Antonio Regil regresa de nuevo al plató de Un Nuevo Día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.