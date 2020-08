Este es el otro trabajo que hace la Chiquibaby cuando sale del plató de Un nuevo día Aunque las mañanas son para su matinal en Telemundo, Stephanie Himonidis ¡tiene su propio show! Se trata del programa de radio El show de la Chiquibaby que es todo un éxito en el país. Teresa Aranguez Por Teresa Aranguez and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nos acompaña en nuestros desayunos y labores mañaneras gracias a su trabajo en Un nuevo día, programa en el que lleva un año y medio. Su buena onda y sentido del humor le dan un toque especial al espacio de Telemundo donde además de contarnos la última hora, también baila, canta y hace lo que haga falta. Pero, ¿qué hace la Chiquibaby cuando sale del plató del famoso matinal? Pues no se crean que se queda de brazos cruzados, no. Como amante de la radio que también es, Stephanie Himonidis cuenta con su propio espacio de una hora que recorre las ondas de costa a costa. Se llama El show de Chiquibaby y se puede sintonizar en la radio dependiendo del lugar donde estés. En el caso de no tener posibilidad de acceder a él, la conductora lo pone a disposición de su público en su página web www.chiquibaby.com, a través de podcasts. Si bien la televisión le encanta y lleva años dedicándose a ella en importantes programas como Despierta América, donde estuvo como reportera 8 años, la radio es esa otra gran pasión que le tiene enamorada. Así mismo lo celebró hace poco con motivo del Día Nacional de la Radio en Estados Unidos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Soy muy afortunada de vivir día a día de mi pasión, hacer radio me ha dado momentos muy padres desde que comencé mi carrera cuando tenía 19 años. Hoy celebramos el Día Nacional de la Radio en Estados Unidos y les dejé un video super en Facebook contándoles de mis divertidos momentos al aire”, explicaba. En este divertido video cuenta algunos de sus mejores y más divertidos momentos en las ondas que no tienen desperdicio. Ya sea en radio o televisión, la Chiquibaby siempre deja huella porque le pone corazón, un elemento infalible para que todo salga bien. ¡Nos encanta verte y escucharte compañera!

Close Share options

Close View image Este es el otro trabajo que hace la Chiquibaby cuando sale del plató de Un nuevo día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.