El gordo y la flaca incluye a Lili Estefan en un reportaje sobre "mujeres engañadas por su esposo": así reaccionó ella La conductora cubana está "más fuerte" y "feliz" que nunca a 5 años de su separación del padre sus hijos. "Cuando uno pasa por situaciones así te vuelves más fuerte". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gordo y la flaca Lili Estefan y Raúl de Molina; Lili Estefan | Credit: Mezcalent (x2) A raíz de la polémica ruptura de Shakira y Piqué, el programa El gordo y la flaca (Univision) hizo un repaso el pasado viernes por "los cuernos más escandalosos de los famosos". En la lista se incluyeron diferentes celebridades que "han sido engañadas por sus maridos", entre ellas la popular conductora del show, Lili Estefan, quien en el año 2017 se separó de su entonces pareja luego de que un paparazzi lo fotografiara con otra mujer. "Hasta en nuestra casa también hemos sufrido de este tipo de situaciones", recordó Tanya Charry en el reportaje que preparó sobre el tema. "Nuestra Lili Estefan sufrió en carne propia el engaño por parte de su esposo de más de 25 años. Unas fotos paparazzi lo mostraban con otra mujer y, aunque con dolor, nuestra Lili agarró el toro por los cuernos, contó su historia y se divorció. Pero, a pesar de lo que significa un desamor como estos, estas mujeres han demostrado que han podido salir adelante por ellas mismas, por su familia más fuertes y con más valor". Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina en 2018 en El gordo y la flaca (Univision) | Credit: Mezcalent "Como dije de Shakira, no es la primera ni será la última y yo creo que es, no sé, de los momentos más difíciles que puede pasar uno cuando tienes una familia", aseveró tras la emisión del reportaje la conductora cubana, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. El comentario de su inseparable pareja televisiva durante las últimas dos décadas, Raúl de Molina, tampoco se hizo esperar. El presentador cubano hizo mención directa al divorcio de su compañera y confesó que nunca la había visto tan feliz como después de su separación. Raúl de Molina Credit: Mezcalent "Lo del divorcio tuyo ya fue hace 5 años. Pero yo he visto el cambio tuyo a través de los años. Los primeros años fue muy difícil y ya tú eres una mujer feliz y estás creo que tan feliz como nunca en tu vida", dijo. "No lo había hablado con ella esto antes, pero es la verdad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora reconoció que "cuando uno pasa por situaciones así te vuelves más fuerte". Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent "La expectativa es diferente, la manera de vivir es otra cosa y el presente es lo más importante", declaró Estefan, quien espera tener pronto una conversación con Shakira sobre el tema. "Shakira ya lo hablaremos, ya sé que llegará el momento mi Shaki bella y lo hablaremos". El gordo y la flaca se transmite a las 4 p. m., hora del Este, por Univision.

