El creador de Ugly Betty, Silvio Horta, ha sido hallado sin vida en Miami a los 45 años El artífice de la famosa serie de ABC del 2006 al 2010 protagonizada por América Ferrera ha fallecido. Su entorno ha preferido no dar más detalles de su muerte. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Detrás de las risas, los llantos y las miles de emociones que nos hizo sentir la serie estadounidense Ugly Betty, se encontraba él, Silvio Horta, su creador y cerebro. El productor ejecutivo del famoso sitcom del 2006 al 2010 ha fallecido a los 45 años, según informó uno de sus representantes. Aunque circulan diferentes causas y teorías varias acerca de su muerte, incluida el suicidio, su entorno ha preferido no dar más información al respecto y mantenerlo privado, por ahora. Lo que sí se puede confirmar es que su cuerpo apareció sin vida en su casa de Miami. La adaptación americana de la famosa Yo soy Betty, la fea estuvo protagonizada por la gran actriz América Ferrera y fue todo un éxito durante su emisión en la cadena ABC. Image zoom La serie le valió a Horta una nominación al Emmy en el 2007 como mejor serie cómica. Su protagonista, América, se llevó a casa dicho premio como mejor actriz y también el Globo de Oro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natural de Miami, en alguna ocasión el escritor reconoció haberse inspirado en situaciones personales sobre la inmigración y la sexualidad para la exitosa serie. “Creo que ciertos elementos del personaje de Justin como el ser gay y luchar con su sexualidad fue algo que extraje de mi propia vida”, expresó abiertamente en una entrevista con Televisión Academy en el 2016. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y allegados de Silvio, al que debemos una de las mejores series de la televisión actual. Descanse en Paz. Advertisement

Close Share options

Close View image El creador de Ugly Betty, Silvio Horta, ha sido hallado sin vida en Miami a los 45 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.