¡Bomba! El Chef James es el 'nuevo fichaje' de Despierta América! El cocinero venezolano está de vuelta en la pantalla chica de la mano del matinal de Univisión donde le han recibido con los brazos abiertos. ¡A él y a sus exquisitas recetas! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando apenas se cumplen dos meses de su salida de Un nuevo día, el Chef James anuncia un notición: ¡está de vuelta en la pantalla chica! Lo hace de la mano de Univisión y de su programa estrella de las mañanas, Despierta América donde ha cocinado con gusto para los televidentes. Las redes del chef y del programa promocionaban este momento tan único y especial. "Hoy queremos darle con mucho cariño los buenos días y la bienvenida al Chef James", anunciaba con gran alegría Karla Martínez. El recibimiento en plató del venezolano ha sido muy emocionante para todos que rápidamente le tendieron el codo a su llegada. "Muchas gracias por el cariño y gracias a Despierta América", dijo entusiasmado. El feliz papá aterrizaba con sus exquisitas recetas para darle sabor y buena energía a la mañana y, sobre todo, acompañar a su colega, el Chef Yisus, hasta ahora encargado de preparar las recetas estrellas del show. James no solo cocinó rico para los colaboradores y presentadores del programa sino que también promocionó su Foodiescuela online, su proyecto más importante y ambicioso que le tiene encantado y muy ocupado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Con esta reaparición sorpresa queda confirmado el dicho de que cuando una puerta se cierra otras mil se abren. Su alegría y desparpajo a la hora de preparar sus platos siguen y seguirán dando mucho sazón dentro y fuera de los platós de televisión. ¡Un placer volver a verte frente a las cámaras, compañero!

