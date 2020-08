El Chef James manda un poderoso mensaje tras su salida de Un nuevo día Junto a su esposa y su hijo, el cocinero venezolano compartió una reflexión muy personal llena de positivismo después de recibir la triste noticia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los ingredientes que más sazón ha dado a Un nuevo día, así que la marcha del Chef James dejará un amargo sabor tanto en sus compañeros como en el público que tanto le quiere y admira. Pero el mundo no se acaba en el set del famoso matinal de Telemundo. Él lo sabe y así lo ha comunicado en una conmovedor mensaje a través de sus redes. Junto a una preciosa fotografía junto a su esposa y su hijo, el venezolano ha compartido una preciosa reflexión con sus seguidores. "Si hay una luz que no siempre puedes ver, y un mundo en el que no siempre podemos estar, si hay oscuridad, ahora no deberíamos dudar, hay una luz, no dejes que se apague", escribía en sus historias de Instagram. Se trata de la letra de la canción "13 (If there is a light)", del grupo U2. Un canto a la fe, la esperanza y al futuro. Image zoom Chef James IG/Chef James Image zoom Chef James IG/Chef James La noticia llega después de varios despidos en la que ha sido su casa. Primero con Héctor Sandarti, posteriormente con su gran amiga Rashel Díaz y ahora él. Pero James tiene muy claro que a pesar de la tristeza de ver acabar una etapa tan bonita, lo más importante de su vida le espera en casa, con su esposa Russel Conde y su pequeño Jamie. "De aquí en adelante difícilmente algo nos quita la felicidad", escribió es esta amorosa foto con su chiquitín, su verdadera razón de ser. El prestigioso cocinero confirmaba en exclusiva para People en Español la salida del programa. "Hoy me dieron la noticia de que tenía que despedirme de Un nuevo día. Apagué el fuego, recogí las sartenes y las ollas, me paré en el centro de la que fue mi casa por casi 10 años o un tercio de mi vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Generoso como siempre ha sido quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a la que ha sido su familia hasta este jueves, sus colegas y, especialmente, su público. "Muchas gracias a mis compañeros de trabajo y amigos por disfrutar de mi sazón y a los televidentes que me acompañaron y apoyaron en esta gran experiencia". Lo que no se apagará nunca serán las ganas de seguir viéndote cocinar, ya sea en un plató, en tus redes o en otro lugar. ¡Gracias por tanto compañero!

