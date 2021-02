Close

El arma de Despierta América para competir con el estreno de Hoy día en Telemundo El show mañanero de Univisión contraataca con una jugada magistral que promete hacer temblar el arranque del nuevo programa de la competencia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las mañanas se visten de alegría y entretenimiento gracias a a los matutinos Despierta América y Un nuevo día, de Univisión y Telemundo, respectivamente. Con motivo del estreno de Hoy día este lunes 15 febrero, el público está deseando conocer las novedades y sorpresas que tienen guardadas, y que prometen de lo más interesantes y apetecibles para el telespectador. Mientras Telemundo calienta motores para un estreno apoteósico, Univisión, y concretamente Despierta América, no se ha quedado de brazos cruzados para estar a la altura de la competencia. "Lluvia de estrellas nos visitan la próxima semana en Despierta América", anuncia el perfil de Instagram del programa. Y nunca mejor dicho, ¡la lista de celebridades es total! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los artistas invitados están, nada más y nada menos, estrellas internacionales de la talla de Camilo, Natti Natasha, Daddy Yankee, Carlos Vives y Maluma. ¡Tremenda oferta! Si Hoy día promete un contenido innovador, original y secciones de altura, Despierta América contraataca con la créme de la créme de la música. Dos menús de lo más apetecibles. ¡Difícil elección!

