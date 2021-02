Close

La novia de Efraín Ruales revela mensajes íntimos del actor asesinado Alejandra Jaramillo y el también presentador ecuatoriano tenían planes de futuro y eran inseparables. ¡Los dulces mensajes te romperán el corazón! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A una semana del trágico asesinato del conductor de televisión y actor ecuatoriano Efraín Ruales, su novia Alejandra Jaramillo reveló varias de las románticas conversaciones íntimas que ambos tenían a través de mensajes de texto. La presentadora de televisión del programa En contacto, conocida popularmente como La Caramelo, recopiló una serie de capturas de pantalla que compartió a través de su cuenta de Instagram en las que se aprecia el amor que ambos se profesaban, su deseo de viajar, casarse y tener 4 hijos. "Feliz día. Eres y será el amor de mi vida, no habrá manera que me aleje de ti, nunca. Entiéndelo porque te amo más que nada", le escribió el pasado 21 de diciembre a Ruales. "Alejandra te amo como no había amado, te amo intensamente y quiero mi vida al lado de ese amor único"; "No quiero perder nunca la costumbre de recordarte que te amo y agradezco por compartir conmigo tantos días felices, gracias por ser la novia que eres porque aprendo mucho de ti", se lee en algunas de las conversaciones. En otro mensaje se aprecia que cuando ella le compartió una foto de un tierno bebé, él le dijo: "Dame 4" y ella le contestó que sí. Ambos también estaban planificando hacer una escapada romántica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el diario local Expreso, Jaramillo acudió el martes a la policía judicial ecuatoriana a rendir su declaración sobre los hechos ocurridos la mañana del miércoles 27 de enero en que Ruales fue asesinado a tiros en la ciudad de Guayaquil. En su visita, que se extendió una hora, contestó preguntas sobre la vida del actor y los hechos relacionados al día del crimen. Ella fue una de las últimas personas que lo vio con vida, ya que antes de su muerte estuvieron juntos en un gimnasio en el norte de la ciudad, informaron los medios de comunicación locales.

