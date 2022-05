Eduardo Yáñez avienta contra una pared a José Eduardo Derbez José Eduardo Derbez, protagonista de la serie Mi tío (Pantaya) contó una de sus vivencias con Eduardo Yáñez Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Eduardo Derbez y Eduardo Yáñez Jose Eduardo Derbez y Eduardo Yáñez | Credit: JC Olivera/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images En el rodaje de la serie Mi tío (Pantaya), José Eduardo Derbez no solo enfrentó de golpe la responsabilidad de cuidar a un niño, también golpes físicos. "Hay una [escena] en donde [el personaje] de Eduardo Yáñez me agarra del cuello y cuando me aventó se rompió la pared", recuerda risueño Derbez, quien da vida a Andy, un músico con el corazón roto, a punto de suicidarse. Sin embargo, gracias a que su hermana (Ariadne Díaz) le pide que cuide a su hijo hipocondriaco de 10 años, aprenderá lo que es el amor. "Lo que más me gusta de mi personaje [es] que de repente lo puedes odiar y amar al mismo [tiempo]". Jose Eduardo Derbez y Ariadne Diaz Jose Eduardo Derbez y Ariadne Diaz | Credit: John Parra/Getty Images Tanto amor frente a reflectores, ¿tal vez ha hecho que Derbez se quiera convertir en papá a corto plazo? "Puede ser que sí, tampoco es que sea uno de mis grandes sueños, si se da, encantado, pues ahora sí que va", adelanta el hijo del comediante Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo. "Pero me daría un poquito de miedo, no es tan fácil". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lo que sí le ha sido más que sencillo es protagonizar esta serie. "[Es] un personaje superinteresnate con una gran historia y siento que tiene de todo, tiene comedia, drama, te deja mucho mensaje en la cuestión familiar", dice. "Se me hizo muy interesante y muy divertido, es algo en mi carrera que nunca había hecho. ¡Valió la pena!".

