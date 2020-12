Close

"Tengo el corazón roto": María Celeste Arrarás se despide de excompañero de Al rojo vivo La reconocida periodista no tardó en lamentar la muerte de su excolega y amigo a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La televisión hispana está de luto. Edgardo del Villar, presentador de noticias Telemundo 47 del área de Nueva York y exintegrante del programa Al rojo vivo (Telemundo), perdió la vida el pasado fin de semana víctima del cáncer. La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su esposa, la también presentadora de televisión Carolina Novoa, quien compartió este domingo unas emotivas palabras de despedida en su perfil de Instagram. "Descansa en paz. Por siempre serás mi príncipe azul", escribió. La muerte del reconocido periodista generó gran tristeza entre sus compañeros de profesión, quienes no tardaron en lamentar lo sucedido. Una de las primeras en reaccionar con dolor a su partida fue María Celeste Arrarás, quien trabajó durante varios años con él en Al rojo vivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo el corazón roto con la partida de un ser de luz como lo fue Edgardo del Villar. Siempre fue un gran amigo, colega y cómplice. No cabe la menor duda de que allá arriba se la van a pasar muy bien con sus divertidas ocurrencias y eterno optimismo", escribió la periodista. "Mi más sentido pésame para su querida esposa y su hija, a las que tanto amaba". Fue en agosto del año pasado cuando Edgardo dio a conocer a través de su perfil de Instagram que le habían encontrado tres tumores en su cerebro, por lo que debía someterse a una cirugía para removerlos 'cuanto antes'. Este verano, en plena lucha contra el cáncer, el presentador anunció que dejaba la televisión para centrar todos sus esfuerzos en su recuperación. "He decidido tomar un tiempo para centrarme mi salud, por lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil. Ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla", comunicó en agosto de este año en la que fue una de sus últimas apariciones públicas.

