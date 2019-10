El reality de los Derbez saca a la luz el romance de Alessandra Rosaldo con famoso cantante ¡y así reacciona Eugenio! ¿Quién fue el famoso galán que enamoró a Alessandra Rosaldo? El reality De viaje con los Derbez lo revela ¡y así actuó su marido frente a toda la familia! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡La que se viene! Apenas se acaba de estrenar De viaje con los Derbez y ya está dando de qué hablar. Eso sí, siempre en clave de humor, que es de lo que se trata. El reality familiar promete regalar momentos de todo tipo, como el que hemos podido ver en uno de los clips del ingenioso show. En él su protagonista es Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio. Mientras la familia disfrutaba de un desayuno de lo más placentero durante su viaje a Marruecos, uno de los miembros le pregunta sobre su apasionado romance con otro famoso cantante, bastante apuesto por cierto. “¿Le puedo contar a Mauricio que el Temerario mayor anduvo con Alessandra?”, pregunta Aislynn. A partir de ahí las caras de todos, incluida la de Ale son un poema. “Es un tipazo, yo le conocí”, dice para romper el hielo el Mau. Pero sin duda, el gesto y la reacción más esperada de todas es la de Eugenio, ¿celoso acaso? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Mira cómo te pones, hasta se le iluminó la cara!”, dice el patriarca del clan dizque en broma, aunque en el tonito se puede percibir cierto rintintín. La pobre Alessandra no sabía donde meterse, pero tampoco podía negar que mantuvo un bonito romance con Adolfo Ángel. ¡Así son los realities! “Hacía mucho que no la veía sonreír así”, siguió pinchando Eugenio ante la risa floja de su mujer. Un capítulo que refleja muy bien lo que nos vamos a encontrar y cuánto vamos a disfrutar con esta serie que se acaba de estrenar este 18 de octubre por Amazon Prime. ¡No te la puedes perder! Advertisement EDIT POST

