Dreamer se convierte en la primera superheroína latina en tener su propia serie de tv Yara Flor, una dreamer superheroína llamada Wonder Girl, tendrá su propia serie de televisión; lo cual, ha ocasionado mucha expectación. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el fin de mostrarse más incluyente, DC a decidido lanzar al mercado la primera serie de televisión donde el personaje protagónico es una dreamer de origen brasileño cuyo nombre es Yara Flor; mientras como superheroína es conocida como Wonder Girl, según informaron diversos medios de comunicación. RELACIONADO: Dreamers están a salvo por ahora Yara es una inmigrante en los Estados Unidos, hija de una amazona y un dios brasileño del Amazonas. Cuando la joven descubre que es Wonder Girl, decide utilizar sus nuevos poderes para luchar contra las fuerzas del mal que buscan destruir el mundo. Este es uno los personajes de reciente creación cuya autoría es de la dibujante y guionista Joëlle Jones. Esta nueva Wonder Girl latina forma parte de Future State, el nuevo evento de DC Comics que traslada a una nueva generación de héroes en el año 2030 y que surge de "Noches Oscuras: Death Metal". La chica dará un salto en el universo, donde liderará un nuevo y más diverso universo DC con nuevas versiones de Superman, Batman, la Mujer Maravilla y otros superhéroes clave. Sus aventuras en solitario aún están en creación a nivel historieta y será lanzado el próximo 2021. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La producción estará a cargo de Berlanti Productions para la cadena CW; aunque también intervendrá Warner Bros. El guión estará a cargo de Greg Berlanti y Dailyn Rodríguez, quien fue showrunner de la emisión Queen of the South; así como, productora y guionista de programas como Lie To Me, Ugly Betty y The Glades. Los fanáticos ya han mostrado su alegría en redes sociales y están a la expectativa de descubrir si la historia para televisión se desarrollará en el futuro, tal como ocurre en los cómics. De momento, se desconoce quién encarnará a Yara Flor.

