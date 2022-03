Doña Meche pone en aprietos a Francisca y a Ana Patricia: "Tu carrera puede peligrar, esta está loca por regresar" El desvergonzado personaje interpretado por Raúl González volvió a hacer de las suyas este martes en Despierta América (Univision) durante el estreno del segmento de Ana Patricia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Ana Patricia; Francisca | Credit: Instagram (x2) Despierta América (Univision) estrenó este martes 22 de marzo un nuevo segmento semanal con Ana Patricia como protagonista. La carismática conductora mexicana, que el año pasado anunció su retiro momento de la televisión, regresó al programa matutino que copresentó en su día para ofrecer consejos a los televidentes a través de su propio consultorio sentimental, una nueva faceta profesional de la también empresaria que no ha dejado indiferente a nadie en las redes sociales. Al terminar su segmento, que contó con la colaboración de su amiga y copresentadora del show, Francisca; doña Meche, el simpático personaje interpretado por el animador venezolano Raúl González, irrumpió en la sala para pedir ayuda por sus problemas para encontrar el amor. Aunque llegó al estudio con ese propósito, fiel a su estilo doña Meche no dudó en lanzar sarcásticos y divertidos comentarios a las presentadoras, empezando por Francisca, a quien advirtió de que su puesto en el programa podría peligrar por el regreso de Ana Patricia. "Por cierto no me ha llegado la invitación a la boda, tu carrera puede peligrar, mire que esta está loca por regresar, así que…", le avisó González en la piel de doña Meche. El carismático personaje también lanzó varias pullas a la mamá de Giulietta y Gael. "Desahóguese que este segmento es para que se desahogue, para que salgan sus penas, para que salga todo lo que lleva dentro", le dijo Ana Patricia a doña Meche. A lo que esta le respondió tan desvergonzada y deslenguada como siempre: "Pena me da el segmento que estás haciendo, pero igual quiero que sepas que te quiero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Conscientes de que todo se trata de un show, Ana Patricia y Francisca no solo se tomaron con mucho humor las intervenciones de doña Meche, sino que le siguieron la corriente en todo con el propósito de divertir a la audiencia y que esta se olvidara por un ratito de sus problemas. Y vaya que si lo consiguieron.

