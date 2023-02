Luego de su ausencia, Dominika Paleta regresa a la televisión Tras haber trabajado en la telenovela El hotel de los secretos, en 2016, Dominika Paleta está de vuelta con un personaje muy humano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de haber formado parte del elenco de la telenovela El hotel de los secretos en 2016, Dominika Paleta solamente había tenido algunas participaciones especiales en las series Rebelde y Pena ajena, y en la película Mirreyes contra Godínez 2: el retiro. Ahora, regresa en plan estelar a la televisión con la serie Horario estelar, donde comparte créditos con Óscar Jaenada y Maya Zapata. "Mi personaje es Bernarda, la esposa de un periodista que está en su mejor momento, muy reconocido, español-mexicano. Vivimos en México y somos una familia perfecta en todos los sentidos", mencionó Paleta a los medios de comunicación. "Es una mujer muy independiente, que tiene un negocio, que tiene salud, una buena posición. Sin embargo, llega un momento que todo se fragmenta y ahí se pone a prueba su condición humana". La intérprete de Sheila Uribe Lazcano en el melodrama Antes muerta que Lichita, explicó que esta historia le atrajo por su temática realista. "Algo que me gusta mucho tanto del personaje como de este proyecto es que no hay villanos, no hay buenos ni malos", mencionó. Dominika Paleta Dominika Paleta | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay personas muy humanas y frágiles, y es esta lección en donde cada uno de nosotros buscamos como reflejar esos personajes porque nunca sabes de qué va la vida; no sabes en qué momento tienes un accidente, en que momento pierdes lo más valioso, ya sea la salud, tu pareja y se te mueve el piso", continuó. "Entonces, la serie es muy real en ese aspecto". En otros temas, Dominika Paleta dejó claro que si bien apoya a su sobrino Nicolás está ingresando al mundo de artístico como cantante y actor, no le da ningún consejo.

