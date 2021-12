Exclusiva: Documental sobre inmigrantes de Verónica Schneider gana cinco Emmys; habla la actriz El primer trabajo documental de Verónica Schneider donde se presenta una cruda visión de los inmigrantes que quieren cruzar a Estados Unidos, logró imponerse y solo perdió en una nominación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de mostrar la situación que viven los inmigrantes en su intento por cruzar a Estados Unidos, Verónica Schneider decidió hacer una pausa a su carrera de actriz para convertirse en productora, narradora y guionista del documental Entre bordes. Su esfuerzo ha rendido frutos y logró obtener cinco de las seis nominaciones a los Emmys que recibió por parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Así, este trabajo logró obtener los premios a Mejor Noticia de Interés Social, Mejor Narración, Mejor Libreto, Mejor Edición y Mejor Fotografía. Los tres primeros fueron expresamente para la exreina de belleza. "¡Cuánto más pienso en lo que paso la noche del sábado más y más emociones me invaden y me estremecen en cuerpo y alma!", mencionó Schneider a People en Español. "Creo que aún no caigo en cuenta de ¡lo grande que es esto que me está pasando! ¡Ganar tres premios Emmys de las tres nominaciones que obtuve por mi trabajo como escritora, Narradora y productora de Entre Bordes!". La intérprete de Catalina Escarpa en la serie Betty en NY había revelado su interés por continuar desempeñando su carrera como escritora y también realizando este tipo de trabajo profesional. "Confieso que por ser el primer trabajo que me atrevo a realizar en esta nueva faceta de mi vida jamás me imagine el reconocimiento por parte de la máxima de la industria, así que imaginarán como puedo sentirme", mencionó. Verónica Schneider Credit: Ruben Dario SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy intensamente ¡¡¡agradecida y feliz!!!", agregó. "Solo puedo pensar en dar gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me han apoyado en cada paso para inspirarme, por empujarme a salir de mi zona de confort y seguir descubriéndome, y ¡tomar nuevos caminos!". Ahora, Verónica Schneider está celebrando este triunfo con Entre bordes y continuará con sus proyectos literarios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Documental sobre inmigrantes de Verónica Schneider gana cinco Emmys; habla la actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.