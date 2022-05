¿Cuál es la relación de Dr. Campos y Dr. Juan, ahora que ambos son parte de Despierta América? El doctor Daniel Campos habló en exclusiva con People en Español sobre la relación que mantiene con su colega, el doctor Juan Rivera, ahora que ambos son parte de Despierta América (Univision) Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dr. Daniel Campos Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Tras darse a conocer que será parte del equipo de Despierta América (Univision), el Dr. Daniel Campos habló en exclusiva con People en español sobre esta nueva faceta profesional y dejó muy en claro cuál es la relación que mantiene con su colega, el Dr. Juan Rivera, quien también es parte de la familia del programa mañanero. "Dr. Juan ha sido una guía [para mí como] profesional [y] educador", desveló el cubano. ¿Cómo te sientes de ser parte de la familia de Despierta…? Despierta… es un programa que es parte de nuestra vidas. Recuerdo [que] llegando [a Miami] de Cuba veía Despierta… y eso me quitaba ese sentimiento de soledad que tenemos los latinos cuando llegamos a este país cuando venimos solos. Estar ahí es un sueño realizado y estaré agradecido con Luz María Doria y mi equipo que vieron que podíamos trabajar juntos. ¿De qué será su segmento? Estamos tratando de hacer segmentos innovadores que sean segmentos con los últimos tratamientos y para hacer eso, la oficina se vuelve estudio y eso causa cambio en mi rutina, pero es algo que disfruto. Vale la pena cualquier cambio. Es un sueño hecho realidad gracias a muchas personas que han creído en mí. Mi segmento trata de mostrarles a los televidentes que la tecnología es cada vez mayor en el mundo de la estética y el antienvejecimiento [y] que no necesitamos cirugía para vernos bien. ¿Cómo fue que decidió aceptar la invitación de colaborar en el programa de televisión? La decisión de estar en Despierta…, fue una decisión en conjunto. Fue una decisión de evolución para estar en los medios [de comunicación]. Qué mejor regalo a todo el trabajo que hemos [venido] haciendo en los últimos años que [ser parte de] un programa tan importante para tantos. Más que aceptarlo fue un regalo que Dios me puso en el camino. Cuando reflexiono en qué momento estoy en mi carrera, digo: 'WOW, ¿puede ser mejor que esto?', ahí me doy cuenta de las bendiciones vienen con el trabajo y dedicación. ¿Cuál es su relación con doctor Juan Rivera, quien también colabora en la emisión? Doctor Juan no es solo alguien que admiro enormemente, el doctor Juan ha sido una guía [para mí como] profesional [y] educador, de ese hombre que dedica alma y corazón a lo que hace. Él para mí es definitivamente [es el] ejemplo a seguir. Tengo la fortuna de tener una relación excelente y que me apoya 100% en lo que hago. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Harán segmentos juntos? Van a ser segmentos separados pero nadie sabe si el día de mañana Dr. Juan y yo vamos a poder hacer algo juntos frente a cámara, eso sería para mí una oportunidad y un sueño de estar con alguien a un lado que ha sido esa guía de estar en donde estoy yo, eso sería otro sueño hecho realidad. Ojalá y un día ese segmento con Dr. Juan se dé, ¿por qué no? De ambos lados creo que lo disfrutaremos juntos. Sería lago fenomenal.

