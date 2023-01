Conductoras de La mesa caliente se pronuncian sobre la controversia a raíz del beso entre Adamari y Daniel Arenas Una de sus presentadoras, Verónica Bastos, estuvo presente en Hoy Día cuando ocurrió todo y contó a sus compañeras lo que se habló en el corte previo a que sucediera al aire el comentado momento entre Adamari y el actor colombiano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La disculpa que ofreció Daniel Arenas públicamente a su pareja Daniela Álvarez a raíz del beso que se dio con Adamari López la semana pasada en Hoy Día (Telemundo) se convirtió este lunes en tema de conversación en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde sus conductoras opinaron abiertamente sobre lo sucedido. Y, como era de esperarse, hubo división de opiniones. "A mí me gustó que él pidió la disculpa porque él tiene su novia y tal vez a ella no le gustó para nada. Yo hubiese pensado exactamente lo mismo. A mí no me hubiese gustado porque él no está en condición de actor en ese show, está en condición de presentador", comenzó opinando Myrka Dellanos. "Pero estaba haciendo una escena", la interrumpió Giselle Blondet. "Para una actriz o un actor nosotros no tenemos esta malicia, esta forma de pensar cuando estamos haciendo una escena de esa manera. Es como otras profesiones, imagínate que estuvieran viendo la profesión con malicia". La mesa caliente La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente Blondet, sin embargo, agregó que si Daniel y su novia "ya habían tenido una conversación y a lo mejor él sabe que para ella eso no es tan cómodo" le parece bien "que él haya pedido disculpa", pero reiteró que Adamari y él "no hicieron algo malo". "Yo lo vi un poco exagerado", comentó Alix Aspe. "Sí, que bueno que pidió perdón, pero no fue nada, o sea fue un piquito de broma del show al aire, no se está escondiendo de nadie, no le está mintiendo, o sea fue algo que se hizo como parte de un programa de un show que no tiene nada de malo. Además como bien dijiste Gigi los dos son actores". Fue algo planeado Verónica Bastos, quien estuvo presente en Hoy Día en el momento en el que ocurrió todo, explicó a sus compañeras que la recreación del beso entre ambos no fue algo que surgiera de improviso. La mesa caliente La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente "Esto fue una cosa de producción, no fue como que de repente 'ándale dale un beso'. No fue así. Antes en el corte lo platicamos y todos estuvieron de acuerdo, por eso sabíamos que iba a suceder esa situación ahí", señaló la periodista costarricense. "En el momento en que tú dices 'toma 4, 3, 2…' estamos simulando una escena que sucedió dentro de La casa de los famosos, no fue que en ese momento dijimos 'a ver Adamari López y Daniel Arenas bésense'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bastos añadió que no ve ningún motivo para que la novia de Daniel pudiera molestarse ya que ella sabe que él es actor y en sus telenovelas "besa a sus coprotagonistas". "Adamari es actriz". La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

